Igazi sztárparádé volt egy pénteki aukción Londonban

A Londonban megrendezett pénteki aukció alatt több világhírű popikon személyes tárgya is előkerült. Ezek között ott volt George Michael egyik kabátja, Amy Winehouse Back to Black-parókája, de voltak David Bowie-tól, az Oasistől és The Beatlestől származó darabok is.

A prímet azonban Michael Jackson fekete-fehér kabátja vitte, amit a 2009-ben elhunyt előadó egy 1980-as évekbeli Coca-Cola-reklámban viselt. A kabát azért lett annyira népszerű, mert a forgatások alatt egyszer lángra kapott viselés közben, ami miatt Michael Jackson súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Az ikonikus ruhadarab közel 110 millió forintnak megfelelő összegért került új tulajdonosához.

Ezt a kabátot viselte az Aretha Franklinnel előadott I Know You Were Waiting (For Me) című duett alkalmával is.

Michael Jackson Pepsi Ad Jacket Sells For $300,000 At Auction https://t.co/daBIWGTsu5 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 11, 2023

Michael Jackson tárgyai közül már korábban is elárvereztek néhányat, köztük a híres Moonwalk-korban viselt kalapját − amit legelső táncakor, 1983-ban hordott. A kalapot Párizsban adták el szeptemberben, átszámolva 33 millió forintért.

Mark Hochman, a Propstore zenei és plakátigazgatója az aukció előtt elmondta: ez az első alkalom, hogy a tárgyak nagyobb részét a nyilvánosság számára is értékesítették − írja a BBC.