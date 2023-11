Olyan súlyos baleset történt péntek este a Nemzeti Színházban, hogy a megsérült színészeknek több hónapos gyógyulásra és rehabilitációra lesz szükségük ahhoz, hogy újra színpadra tudjanak állni. A Nemzeti Színház a Facebook-oldalán jelentette be, hogy több novemberi előadás is elmarad, azok, amelyekben a balesetet szenvedett színészek is játszottak.