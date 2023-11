Van-e öregszagunk, és ha van, szólnak-e nekünk?

A Facebook-help rovat most azzal indult, hogy az egyik FiFe-csoportban már panaszkodott valaki, hogy Márkó és Barna miért viszi ki a kérdéseket, hogy nagyközönség előtt nevessenek rajta. Persze, a poszt írója is viccesnek találja ezeket a kiírásokat, Márkó szerint pedig aki az interneten nyilvánosan posztol, ne csodálkozzon, ha mások is nevetnek rajta.

Agyagból, de nem galamb

Ennek szellemiségében a fiúk hoztak olyan posztokat, amikben valaki a ChatGPT-vel akarja elvégeztetni a munkáját. Volt olyan, aki háromszáz forintért árul kb. 67 darab kupakot, és akad olyan is, aki egy csoportban arról panaszkodik, hogy egy agyagból készült falloszról készült képét törölték, ezért inkább egy női aktot posztol.

Márkó nagyon szereti azokat a filmeket, amelyekben élő állatok beszélnek. Ő a macskájához is szokott beszélni, és rájött, hogy az emberek leggyakrabban két szót mondanak az állatoknak. Tudom, tudom, tudom és igen, igen, igen. Vajon mire gondolhatnak az állatok ilyenkor?

Ha kétszer ekkora lennék, biztosan megölnélek – gondolhatja a macska.

De Márkó anyukája azt is szokta mondani az állatoknak, hogy „én is”, miközben a macska biztosan arra gondol, hogy „tiszta szívemből gyűlöllek”.

Az a bizonyos szag

Márkó nagyon sokat szorong azon is, hogy vajon neki van-e öregszaga. Mert az öregszagot az öregek nem érzik, csak a fiatalabbak, de azok nem fogják felhívni a figyelmüket ilyesmire.

Barna szerint Márkónak nem öreg-, hanem Márkó-szaga van.

Márkó beszélt még a büdös pólóról is, ami elsőnek tisztának tűnik, de amint az ember felveszi, kiereszti magából a bűzt.

Aztán ott van a fél napig hordott ruhák esete. Azt a ruhát, ami, mondjuk, pár órát volt az emberen, már nem lehet visszatenni a tiszta ruhák közé, de ahhoz nem elég koszos, hogy kimossuk. Erre van a szennyesszék, amin az ember az ilyen ruhákat gyűjti. Barna szerint ezeknek a ruhának van egy levegőn tartási ideje, ami azt jelenti, hogy 10-12 órát maradhat a széken, de utána már a szennyesbe kell tenni.

Zápatar, olyan van?

Barnát nagyon felhúzzák az időjárás-jelentők értelmetlen kifejezései. Van például az orkánerejű szélvihar. Akkor az orkán vagy szélvihar? Hiszen a kettő között jelentős különbség van.

De van a zápor-zivatar is. Miért nem hívjuk az ilyet zápatarnak?

Márkó a ciklon, anticiklon kifejezéseket nem érti. Melyiktől kell félni? Vagy mi az a szupercella? Mi baj volt a cellával, miért kell hogy szuper legyen?

Volt még szó az alsónadrágokon hagyott nyílásokról, a nem perforálódó kupakokról és arról is, hogy miért merül le 1 százalékon a telefon, amikor az még egy teljes egység.

A következő Márkó és Barna Síkideg élő adásának vendége a Carson Coma zenekar két tagja, Fekete Giorgio és Héra Barnabás. A 2024. január 16-ai előadásra itt lehet kapni jegyeket.

A Márkó és Barna Síkideg korábbi epizódjai itt nézhetők vissza.

(Borítókép: Turai Barnabás és Linczényi Márkó. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)