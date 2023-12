Leslie Mandoki lett az év bajor vállakozója

Az ünnepségen először a Bajor Parlament elnöknője, Ilse Aigne köszöntötte Leslie Mandokit, majd adta át a kitüntetést. A laudációk során a piacvezető SIXT cég tulajdonosa Erich Sixt a gazdasági szektorból, a zeneiparból pedig a híres német rocksztár, Peter Maffay is méltatta Leslie eredményeit.

Az eseményen a most 40 éves jubileumi Red Rock stúdió megalapítása mellett kiemelték a világhírű többszörös platina és aranylemezes Mandoki Soulmates alapításának 30. évfordulóját is. Ez szintén Leslie Mandokinevéhez fűződik és tagjai között olyan ikonok találhatók, akik a progresszív rock és a fusion jazz terén alkottak maradandót.





A Mandoki Soulmates legutóbbi hangos sikere a koncertjeik mellett a Bartók Béla ihlette Magyar képek című korong, amely külföldön és Magyarországon is tarolt, duplán lett aranylemez.





Hálás vagyok mindenért, ez a kitüntetés számomra rendkívül megható. Soha nem kerestem a sikert, egész életemben szorgalmasan dolgoztam, a munkámat mindig is nagyon szerettem. A kudarcokból tanultam, a sikerekből táplálkoztam, a váratlan helyzeteket igyekeztem megoldani, a paradigma változásokkal dacoltam és mindig igyekeztem új utakat találni. Egyszerűen csak végeztem a dolgomat.Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, akitől az akkori diktatúra ellenére értékes és szép gyermekkori élményeket kaptam, a budapesti csodálatos tanáraimnak mély és tiszteletteljes köszönet jár. Továbbá köszönöm a gyermekeimnek, kiváló kollégáimnak, fantasztikus szakmai partnereimnek és nem utolsó sorban a csodálatos közönségünknek a szeretetüket és a bizalmat. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, mindig is fontos volt számomra, hogy a megállíthatatlan idő csak teljen, és ne múljon el nyomtalanul. Az üzenetem mindig egyszerű volt: éljünk békében, szabadságban, szeretetben, elfogadásban és tiszteljük egymást. A zene és a művészet mindig is az egyik legkifejezőbb eszközöm volt, hisz a zenében rejlik a legnagyobb összektő erő, ami minden gátat át tud hidalni