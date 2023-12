Gregory Porter és Paloma Faith párosa Magyarországon áll össze

Bejelentették a VeszprémFest 2024-es programját. Az eseményen részt vett Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Snétberger Ferenc Kossuth-, Liszt Ferenc- és Príma díjas gitárművész, a prémium zenei fesztivál 2024-es műsorának kiemelt hazai fellépője.

Szóval 2024 júliusában ismét a sokszínű zenei műfajok és világhírű előadók találkozóhelye lesz az egykori érseki pihenőhelyből rendezvény- és koncerthelyszínné átváltozó HISTÓRIA KERT.

2024. július 16. és 20. között a nagyszínpadon öt nap, öt műfaj, öt élvonalbeli előadója lép fel.

A német Milky Chance a folk, a rock, a reggae, a jazz és az elektronikus zene stílusjegyeiből merítve komponálja százmilliós letöltést elérő világslágereit. A formáció zenészeit olyan előadók inspirálták, mint Bob Marley, Jimi Hendrix vagy a Red Hot Chilli Peppers, zenei stílusukat mégis nehéz behatárolni egyedi módon mixelt stíluskavalkádjuk miatt.

2013-ban Stolen Dance című kislemezükkel robbantak be a köztudatba, amely 925 milliós megtekintést érte el a YouTube-on. Turnéztak Európa-, Ausztrália- és Amerika-szerte, felléptek többek között a Coachella, a Lollapalooza, a Reading & Leeds fesztiválon és a Szigeten is, de feltűntek Jimmy Kimmel Live show-jában is.

A francia elektroswing-csapat, a Caravan Palace 2008-ban jelent meg a világ zenei térképén. Az együttes három párizsi zenész szerencsés találkozásából született, akik azzal az eltökélt szándékkal hívták életre a formációt, hogy önálló zenei produktummá ötvözzék két szenvedélyüket, az elektronikus zenét és a vintagejazz-hangzást.

Paloma Faith, Gregory Porter és Toto

Paloma Faith BRIT Awards-nyertes angol énekes és színésznő. Zenéje a soul és a jazz sajátos elegyéből építkezik, előadói stílusát sok esetben Amy Winehouse-hoz és Etta Jameshez is hasonlítják.

Paloma bejárta a világ jelentősebb koncerthelyszíneit, fellépett többek között a Glastonbury Fesztiválon is, de a The Voice zsűritagjaként is hírnevet szerzett magának. Hatodik stúdiólemeze The Glorification Of Sadness címmel 2024 februárjában kerül az üzletekbe, ezt követően pedig turnéra indul, és Veszprémbe is ellátogat.

Gregory Porter 2016-ban pályafutása első magyarországi koncertjét Veszprémben adta, most pedig nyolc év után visszatér a királynők városába az amerikai jazz-soul világsztár. A kétszeres Grammy-díjas Porter globális jelenség, azon kevés előadók egyike, aki képes arra, hogy zenéjével tömegekhez juttassa el a kortárs jazzt.

Legutóbbi albuma, a Still Rising 2023 november 5-én jelent meg, a két lemezből álló kiadvánnyal évtizedes pályájának töretlen sikerét ünnepli. A 34 dalból álló gyűjteményben vadonatúj szerzemények, feldolgozások, duettek és korábbi nagy slágerei is szerepelnek.

3 Grammy-díj, 14 sorlemez, 8 koncertalbum, 3,4 milliárd dalletöltés és tucatnyi világsláger. Hát igen, ő a kaliforniai Toto, aki a 70-es évek azon kevés zenekarai közé tartozik, amelyek kibírták a változó trendeket és stílusokat, miközben továbbra is aktuálisak és sikeresek maradtak.

Szárnyaikat bontogató

A pop, a soul, a funk, a progresszív és hard rock, az R&B, a blues és a jazz elemeit ötvöző muzsikájukkal több mint 40 millió lemezt adtak el világszerte, 2009-ben bekerültek a Musicians Hall of Fame-be. Legismertebb dalaik az Africa, a Hold the Line, a Rosanna, az I'll Be Over You vagy éppen a Georgy Porgy. Veszprémben a Steve Lukather és Joseph Williams vezette Toto az együttes pályafutásának legnagyobb sikereiből ad elő válogatást.

2024-ben a VeszprémFest Snétberger Ferenc művészetéből ad három napon át metszetet a fesztivál exkluzív koncerthelyszínén, a JEZSUITA TEMPLOMKERTben.

A festői Veszprémvölgyben felállított szabadtéri színpadon a 16. századi jezsuita kolostor romjai és a 17. században épült barokk templomépület magával ragadó atmoszférájú környezetében három nap három különböző műsort hallhat a közönség.

Snétberger Ferenc ott volt a szárnyait bontogató, idén 20 éves VeszprémFest születésekor 2004-ben és 2005-ben, majd később, 2011-ben is fellépett. 2024 július 18–20. között a jazzből és klasszikus műfajokból merítkező műsorait adja elő pályatársaival, barátaival és tanítványaival.

Antonio Serrano spanyol harmonikaművésszel Jazz improvizációk Bach művei alapján című programját hallhatja a közönség. Snétberger Ferenc Antonio Serranóval, majd Fenyő Lászlóval közös koncertnapjainak délelőttjein az adott napon fellépő vendégművésszel közösen ingyenes, de regisztrációhoz kötött workshopokat is tart.

(Borítókép: Paloma Faith a Royal Filharmonikus Zenekar koncertjén a Royal Albert Hallban 2022. október 4-n. Fotó: Jeff Spicer / Getty Images Hungary)