Koltai Róbert: Úgy állították be, mintha a halálból jöttem volna vissza

„Mindig azon csodálkozom, milyen jól vagyok. Persze néha van némi visszaesés egészségileg, de nem komolyak. Az elmúlt év sok örömet hozott munka és egészség terén is” – mondta az Indexnek Koltai Róbert színművész, aki tavaly agyműtéten esett át.

Koltai Róbert tavaly nyáron rosszul lett, majd két héten keresztül vizsgálták a kórházban, mert az orvosok nem tudtak rájönni, pontosan milyen betegség állhat a tünetei mögött. Még Parkinson-kórra is gyanakodtak. Végül más orvosok rájöttek, hogy azt ki lehet zárni. Agyműtéten esett át, és ahogy behelyezték a fejébe a söntöt, amely befolyásolja az agyvíz áramlását, jól lett.

Két-három nap múlva jobban voltam, de amikor kiderült, az újságok egy része nagy feneket kerített az ügynek. Úgy állították be, mintha a halálból jöttem volna vissza. A szakmában is elterjedt, a kollégáim is felhívtak emiatt. Az egész azért bosszantott, mert már tök jól voltam