Filmet forgattak a 106 éves Gizi néni életéről

Csap Leventéné Nemecz Gizella idén töltötte be 106. életévét. Ennyi idő alatt sok mindent megtapasztalhatott, barátságot, szerelmet és háborút. Igen, az utóbbit többször is, a második világháborút fiatal felnőttként. A borzalmak ellenére mégis derűs, hisz sok szép emléket őriz.

Különleges gyerekkori emlékképe, hogy Móricz Zsigmondot – „Zsiga bácsit” – személyesen ismerte, ugyanis az író az édesapja legjobb barátja volt.

Gizi néni életéből most dokumentumfilm készült. A fiatal Szabó Zoltán Bendegúz által rendezett filmben az idős hölgy beszél életfilozófiájáról, a jelenről alkotott véleményéről, de szóba kerülnek olyan történelmi személyek is, mint Mindszenty József, vagy a dédapja, az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban fontos szerepet betöltő Lukács Dénes.

Gizi néni 105 éve

Szabó Zoltán Bendegúz megfogalmazása szerint a film ötlete Horváth Gábor Miklós költőnek köszönhető, ugyanakkor a film teljes egészét – beleértve a vágást, az operatőri munkát, a rendezést és film zenéjét is – ő maga készítette. A forgatások még idén januárban kezdődtek, a több órás anyag feldolgozása az ezt követő hónapokban zajlott – olvasható az Indexhez eljuttatott levélben.

Több vidéki helyszínen is jártam, ahol felkerestem Gizi néni életének néhány helyszínét, illetve dédapja, Lukács Dénes emléktábláját és síremlékét Nádudvaron. Az alkotás egyelőre csak egy fesztiválon járt, a XIX. Göcsej filmszemlén, itt viszont egyből a díjazottak közé került.

– fogalmazott Szabó Zoltán Bendegúz, akinek ez a film azért különleges, mert korábban soha nem készített dokumentumfilmet, és ilyen mennyiségű felvétellel sem dolgozott, így rengeteget tanult belőle.

Szabó évek óta foglalkozik filmkészítéssel, műveit több hazai és nemzetközi filmfesztiválon is díjazták, többek közt Ausztriában, Írországban, az Egyesült Államokban és Franciaországban. A coloradói Boulder Film Festival „Best up and Coming Filmmaker” elismerését is neki ítélték.

Fiatal kora ellenére édesapja öreg filmesként hivatkozott korábban Szabó Zoltán Bendegúzra. A titulus találó. Bendegúz négy-öt éves kora óta nem csak érdeklődik a filmezés iránt, forgat is. Még csak idén lett tizenhét, de ifjúsági kategóriákban sorra nyeri az itthoni és nemzetközi fesztiválokat.