Rengeteg karácsonyi programmal várja Budapest az érdeklődőket hétvégén

A We Love Budapest programajánlója mind gyerekeknek, mind felnőtteknek ajánl karácsonyi programokat december 22 és 26-a között. Többek között koncert, múzeum, betlehemezés és karácsonyi vacsora is várja az érdeklődőket.

December 22., péntek

Kolorádó karácsonyi buli: Idén is megidézhetjük a Kolorádó közösségi szellemét, hogy a nyári hangulatot a Turbinába csaljuk. Teljes házas karácsonyi őrületre számíthatunk december 22-én: koncert, elektronikus zene, kiállítás, meditáció, tánc, kvíz, performansz és ajándékvásár is lesz. A nagyteremben olyan fellépőket köszönthetünk, mint a Mordái, vagy a Németországból érkező Lena Willikens, a Klubszobában pedig többek között a Galactic Jackson, Nova Gravity gondoskodik a talpalávalóról. Lesz emellett kiállítás, De Markt minivásár, és még sok más izgalmas foglalkozás.

Betlehemezés történetét bemutató 360 fokos mozgókép: Az Erzsébet téren találhatjuk azt a látványos ünnepi installációt, ami a betlehem Szent Ferenchez köthető történetét meséli el, és a betlehemállítás 800 éves tradíciójának állít emléket. A betlehemezés hagyományát Szent Ferenc indította el 1223 szentestéjén. Budapesten, az Erzsébet téren még december 22-ig 17 és 22 óra között ingyenesen tekinthetjük meg a 360 fokos mozgókép-installációt, ami visszarepíti minket az időben.

December 23., szombat

Jégkorcsolya: A fővárosban nem egy helyen tudjuk átadni magunkat az egyik legkedveltebb téli sportnak, szombaton 12 jégkoripálya közül válogathatunk.

Carlo Collodi–Litvai Nelly: Pinokkió, a hosszúorrú fabáb története: Ki ne hallott volna Pinokkióról, Dzsepettó mester hosszú orrú fabábújáról? Pinokkió ugyanannyira a gyermeki fantázia és szabadság, mint a felnövő tékozló fiú jelképe mindannyiunk számára. Pinokkió, egy varázslatos történet egy életre kelt fabáburól, akinek egyetlen vágya, hogy igazi fiúvá válhasson.

A Szentendrei Kulturális Központ, a Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola és a Musicalvarázs alapítvány támogatásával, december 23-án Pinokkió, a hosszúorrú fabáb története című mese színjátéka tekinthető meg a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban. A színdarabot Kertész Katalin és Oroszi Orsolya Éva rendezte.

Zenélő busz, az Ikarus: Elindult a Mozgó Múzeum, ami azt jelenti, hogy az Ikarus buszmatuzsálemeivel egy nosztalgikus utazásban lehet részünk. Idén decemberben és 2024 januárjában a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum teljeskörűen felújított és restaurált Ikarus 66-os és Ikarus 311-es autóbuszával kalandozhatjuk be Budapest belvárosát, miközben megismerjük a járművek korának világát, és alkalmanként stílszerűen korabeli élő zene is kíséri utunkat.

December 24., vasárnap

Cinema Mystica: Ha éppen úgy kezdenénk a családdal a napot, hogy tényleg egy karácsonyi csoda legyen a szenteste, akkor beleshetünk vasárnap 14 óráig a Cinema Mystica ámulatba ejtő jeges, havas világába!

Állatszobrok: A gyerekekkel nem árt néha kiruccanni, hogy ne lustuljanak el a téli szünetben! Egy élvezetes és kedves kis programnak ígérkezik, ha felkerekedünk velük és a budapesti állatszobrok nyomába eredünk.

Karácsonyi vacsora a Why Notban: Egyre többször szembesülünk azzal a szomorú ténnyel, hogy mennyi embernek nem adatott meg a támogató, szerető család. Éppen ezért december 24-én szeretettel várják a Why Not kollégái mindazokat, akiknek nincs hová, kihez menni a szeretet ünnepén. A szervezők isteni karácsonyi menüt készítenek, hogy egy pici meghittséggel, közösen elűzzék a magány szellemét.

December 25., hétfő

Vásár: A legnagyobb karácsonyi vásárok december 25-én még bőven nyitva tartanak és bejárhatók. Ha valaki rákívánna egy forralt borra vagy karácsonyi kosztra, akkor az alábbi linken található listából kikereshetitek a számotokra tökéletes karácsonyi vásárt egy könnyű sétára.

December 26., kedd

Fran Palermo & The Grinch Orchestra: A Fran Palermo zenekar karácsonyi és egyben évzáró koncertjére készülhetünk december 26-án. A koncert ezúttal 7 extra BJC Big Band fúvóssal kiegészülve adja elő rendhagyó koncertjét az A38 Hajó színpadán. Az együttes ezután néhány hónapra elvonul, hogy megkezdje munkálatait egy új lemezen.

(Borítókép: Korcsolyázók a Városligeti Műjégpályán 2023. november 20-án. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)