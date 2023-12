Jó hír az autósoknak: búcsút inthetünk a téligumiknak

Külföldön nem mindenhol ellenőrzik a rendőrök a gumikat, de ahol szúrópróbaszerűen igen, ott bírságolnak is, ha az autósok nem tartják be a szabályokat. Viszont ha baleset történik, a biztosítók garantáltan vizsgáltatják a gumikat, és akkor még az sem lesz közömbös, hogy a profilmélység megfelelő volt-e – derül ki a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet oldalán, a Közlekedésbiztonság.kti.hu-n – megjelent összefoglalóból, amely felsorolja a különböző országokban érvényes szabályokat is – írja a Totalcar.

A Hyundai és a Kia mérnökei kidolgoztak egy alakváltó fémötvözetből készült szerkezetet, amelynek köszönhetően elhagyhatóvá válik a hólánc. A rendszer úgy működik, hogy a beépített hólánc elő tud bújni, és vissza tud húzódni a gumiba – olvasható a Hyundai weboldalán.

A szabadalmaztatás alatt álló technológiát ismételt felhasználásra tervezték, az alakváltó fémötvözet ugyanis képes visszanyerni eredeti formáját.

Az új innovációval időt lehet spórolni, a járművezetőknek ugyanis nem kell felrakniuk a hóláncot. Ez sem kis dolog, az meg pláne, hogy a hirtelen jött erős havazás esetén nagyobb lesz a biztonság.

A Hyundai Motor és a Kia további fejlesztések tervez, továbbá tartóssági- és teljesítménytesztek, valamint szabályozási felülvizsgálatok után fontolóra fogják venni a rendszer tömeggyártását.

Ellentétben a hagyományos hóláncokkal, amelyek felszerelése és eltávolítása bonyolult, ez a technológia egy gombnyomásra automatikusan felhelyezi az alakmemóriából készült hóláncokat, segítve ezzel a biztonság növelését havas körülmények között.

A téligumikat illetően országonként különböző szabályok vannak érvényben. Ausztriában minimum 4 milliméteres profilmélységű, M+S jelöléssel ellátott téliabroncsok használata kötelező november elseje és április 15. között az ország egész területén. Csehország egész területén kötelező a minimum 4 mm profilmélységű téligumi használata, a táblákkal jelzett területeken a hólánc is november 1. és április 1. között.

Romániában nem szükséges téligumikkal közlekedni, de az autókon lévő gumiknak meg kell felelniük a téli körülményeknek. Hogy ez pontosan mit jelet, pontosan nem lehet tudni. Egy biztos: a 2 milliméternél kisebb profilmélységű gumi a hatóságok szerint nem felel meg a téli körülményeknek.