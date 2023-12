Legyen szó romantikus regényről vagy kegyetlen akciótörténetről, a legkülönbözőbb stílusú és műfajú könyvek kerültek fel a képzeletbeli listára.

Noah Hawley: Himnusz

2023 / Agave Könyvek

A válogatás talán legbrutálisabb kötete, Hawley Himnusza disztópikus történet, amely egy furcsa, hátborzongató „járvány” nyomába ered. Humanitárius katasztrófa tombol az Egyesült Államokban, egymás után dobják el életeiket a gyerekek, tinédzserek és fiatalok, ráadásul összeesküvés-elméletek látnak napvilágot ebben a fiktív valóságban, ahol a szülők sincsenek biztonságban.

Az Agave Könyvek által megjelentetett thriller bonyolult, komplex, néha túlságosan is nyomasztó, túlságosan valóságosnak tűnő olvasmány – igaz, aki az ilyen kaliberű sztorikat szereti, imádja ezt a könyvet. A durvább jelenetek nehezen fakulnak ki az ember agyából, vitathatatlan, hogy mély nyomot hagynak az olvasóban.

Kovács Krisztián: Minden csendes és nyugtalan

2023 / Európa Kiadó

Kovács Krisztián második regénye az Európa Könyvkiadó gondozásában jelent meg néhány hónapja. A szerző első regényéhez hasonlóan szintén egy igen sok szinten mozgó, térben és időben is ugráló, generációkon átívelő, több korosztályt is megszólaltató és magába fordító, önreflexióta ösztönző könyvvel rukkolt elő.

A magyar valóság megjelenítése már önmagában gondolkodásra ösztönöz, hát még 2023-ban, amikor a magyarság kérdése az egyik legforróbb vitatémává vált hazánkban.

Mondhatnánk, hogy a regény visszarepíti az olvasót a múltban, de nem lenne igaz, hiszen a jelen problémái összeolvadnak a régi korok kételyeivel, küzdelmeivel, fájdalmával, történetével, vagyis tulajdonképpen ma is ugyanazok a sorsok ismétlődnek, mint ötven évvel ezelőtt. Csak éppen más köntösben...

Hanya Yanagihara: A Little Life

2015 / Doubleday

Annak ellenére, hogy a szóban forgó kötet már évekkel ezelőtt látott napvilágot, és nincs is magyar fordítása, Hanya Yanagihara kódex hosszúságú regénye, érzelmileg kétségkívül a világ egyik legmegterhelőbb sztorija idén hatalmasat futott a közösségi médiában, azon belül is a TikTokon, a híre pedig Magyarországra is eljutott. A „BookTok” könyves influenszerei és vloggerei felkapták a depresszív óriásregényt, és másodjára is az égbe szöktek az eladások – sőt, Londonban színdarabot is készítettek a történetből, ami tovább növelte annak népszerűségét.

A könyvön még tavasszal rágtam át magam, szó szerint húsba vágó gondolataival hetekig borzolta a kedélyeimet. A regény befejeztével egyetlen gondolat fogalmazódott meg bennem:

A Little Life egyike azoknak a könyveknek, amelyek után nehéz lesz bármi mást is találni, ami felér azzal a mélységgel, amit az imént olvastam.

Annak ellenére, hogy nem rajongok a felnövéstörténetekért – ebben az esetben megöregedéstörténetért –, A Little Life a nyersségével és az őszinteségével teljesenmagával ragadott. Nem egy túlromantizált életutat mutat be, hanem négy különböző, mégis hasonló, összefonódó problémákkal élő és küzdő férfi sorsát követi végig, egészen a halálukig.

Meg Mason: Bánat és öröm

2023 / 21. Század Kiadó

Hogyan teszi tönkre a szerelmet a depresszió? Hogyan tépi szét a házasságot az önpusztítás? Hogyan torkollik örökös elégedetlenségbe a megalkuvás? Ilyen kérdésekre ad választ Meg Mason Bánat és öröm (Sorrow and Bliss) című regénye, amely idén magyarul is megjelent a 21. Század Kiadó gondozásában.

Annak ellenére, hogy a karakterek nem igazán mélyek, mégis egy mély tartalmú kötetről beszélünk. Az örök érvényű igazságokkal teletűzdelt regény a kiadó idei egyik legjobban eltalált könyve, mert szövegét és felépítését tekintve nem túl megerőltető, ugyanakkor (a fiktív műfaj ellenére) rendkívül tanulságos, és már-már az öngyógyító (self-help) kategóriába is besorolható, vagyis a szórakoztatáson kívül ad is valami pluszt az olvasónak.

(Borítókép: Németh Emília / Index)