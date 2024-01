Ezektől a sztároktól búcsúztunk 2023-ban

2023-ban is rengeteg ismert és elismert kulturális személy halt meg: színészeket, zenészeket, irodalmárokat és képzőművészeket is elveszítettünk.

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük azokat a nemzetközi sztárokat, akiktől 2023-ban búcsúzott el a kulturális élet és a rajongótáboruk.

Zenészek

Tina Turner: A tizenkétszeres Grammy-díjas „rocknagyi” 83 évesen halt meg tavaly májusban. Az énekesnő hosszas betegség után távozott az élők sorából. A rock ’n’ roll királynőjeként is ismert Turner az 1950-es években kezdte karrierjét későbbi férje, Ike Turner oldalán. A duó hihetetlen sikereket ért el, olyan számokat jegyeztek, mint a River Deep – Mountain High és a Proud Mary. A magánéletük azonban nem alakult zökkenőmentesen, így 1976-ban elváltak. Tina Turner ezután szólóénekesként tért vissza a színpadra, az 1980-as évektől már egyedül vette a nyakába a zeneipart, és ért fel a csúcsra. Az énekesnő utoljára 2009-ben adott koncertet, 2021-ben pedig Tina címmel dokumentumfilm készült páratlan pályafutásáról.

Lisa Marie Presley: Elvis és Priscilla Presley egyetlen gyermeke januárban, 54 évesen halt meg vékonybél-elzáródás miatt. Édesapja halála után Lisa Marie a zenében talált vigaszt, nevéhez három album is fűződik: az első lemez, a To Whom It May Concern 2003-ban jelent meg. Négyszer kötött házasságot, férje volt Michael Jackson és Nicolas Cage is. Négy gyermeke született, a lánya, Riley Keough színésznőként futott be.

Tony Bennett: Életének 96. évében, júliusban halt meg a dzsessz egyik legendás alakja. Az énekest 2016-ban diagnosztizálták Alzheimer-kórral, ezt Bennett felesége, Susan Benedetto közölte a sajtóval 2021 februárjában. Betegsége ellenére továbbra is fellépett és lemezeket készített. Utolsó nyilvános fellépése 2021 augusztusában volt, amikor Lady Gagával énekelt a Radio City Music Hallban a One Last Time című műsor keretében. Több mint hetvenéves karriert tudhatott maga mögött, és több mint százötven felvételt készített.

Sinead O’Connor: A szókimondó ír énekesnő-dalszerző, aki erőteljes, szuggesztív hangjáról, valamint színpadi jelenlétéről és politikai aktivizmusáról volt ismert, 56 évet élt.

Gary Wright: A spirituális gondolkodású énekes-dalszerző – aki a szintetizátorok úttörő használatával hozzájárult a popzene hangzásának modernizálásához, és ő alkotta az 1970-es évek legnagyobb slágereit, a Dream Weavert és a Love Is Alive-ot – 80 évesen halt meg. Parkinson-kórban, illetve demenciában szenvedett. Az énekes az 1960-as évek végén vált ismertté, miután Londonba költözött, és a bluesbeütésű brit progresszív rockzenekar, a Spooky Tooth egyik alapítója lett.

Jerry Moss: A legendás zenei producer, aki Herb Alpert trombitással együtt megalapította az A&M Recordsot – amely többek között a Carpenters, a Police és Janet Jackson slágerei mögött álló független nagyhatalom volt – Los Angelesben halt meg életének 88. évében.

Barrett Strong: A 81 évesen meghalt énekes 1959-es slágere, a Money (That's What I Want) adta meg Berry Gordy Junior akkor még kezdő zenei vállalkozónak azt a lendületet, amire szüksége volt, hogy megalapítsa a Motown Recordsot. Barrett Strong és Norman Whitfield nevéhez egyébként olyan slágerek fűződnek, mint az I Heard It Through the Grapevine és a Ball of Confusion.

Anita Pointer: Az 1970-es és 80-as években taroló Pointer Sisters énekesnője otthonában, a kaliforniai Beverly Hillsben halt meg 74 esztendősen, rákbetegségben.

Gangsta Boo: Memphisben halt meg Lola Chantrelle Mitchell rapper, a Three 6 Mafia egykori tagja, aki Gangsta Boo néven magabiztos stílusával meghatározta a déli rapet, ráadásul úttörő női előadó volt. 43 évet élt.

Színészek

Matthew Perry: A Jóbarátok sztárjának halála talán a 2023-as év legmegdöbbentőbb halálesete volt, világszerte rajongók milliói gyászolták az 54 évesen a jakuzzijában megfulladt színészt.

Ray Stevenson: 58 éves korában, forgatás közben halt meg az északír színész, akivel tavasszal az Index is interjút készített. Stevenson akkor az 1242 – A Nyugat kapujában című filmen dolgozott. Ő szerepelt a Thor-filmekben, valamint az Ahsoka című Star Wars-sorozatban is.

Michael Gambon: A színházban és a televíziózásban is maradandót alkotó színész 82 éves korában halt meg. Annak ellenére, hogy a Broadway egyik kiemelkedő alakja volt, és rengeteg színpadi produkciókban szerepelt, legtöbben talán a Harry Potter-filmekből ismerték, ahol Dumbledor professzort alakította.

Raquel Welch: 82 évesen halt meg az amerikai színésznő, író és szexszimbólum, aki erős női karakterek megformálásával vált világhírűvé. Ezek a szerepek segítettek kilépni a hagyományos szexszimbólum korlátai közül, Welch pedig az 1960-as, 70-es évek ikonikus színésznője lett. 1995-ben az Empire magazin beválogatta a filmtörténet száz legszexibb sztárja közé, míg a Playboy a harmadik helyen jegyezte a „száz legszexisebb sztár a huszadik században” listáján.

Angus Cloud: Az Eufória fiatal sztárja mindössze 25 éves volt, amikor nyáron véletlen drogtúladagolásban meghalt. A színész édesapja nem sokkal fia előtt hunyt el, a tragédia pedig mély nyomott hagyott Cloudban.

Gina Lollobrigida: Rómában, életének 95. évében halt meg az olasz filmszínésznő, aki a második világháború utáni korszak egyik első nagy európai szexszimbóluma lett. Karrierjét szülőhazájában, Olaszországban kezdte, és bár Amerikában is hírnevet szerzett, Európában nagyobb sztárnak számított. Később művészként és filmrendezőként is dolgozott.

Írók, költők, irodalmárok

Milan Kundera: Júliusban halt meg a korábban a kommunista pártból kitaszított író, aki világsztárrá vált a csehszlovákiai munkásparadicsomban zajló élet fojtogató abszurditását megörökítő, mardosó, gyakran szexuális töltetű regényeivel. Életének 94. évében távozott.

Ted Morgan: A Pulitzer-díjas újságíró és elismert tényirodalmi könyvek szerzője – aki lemondott franciaságáról az amerikai lét miatt – New Yorkban halt meg 91. életévében.

Louise Glück: Az amerikai költőnő, akit a klasszikus mitológia, a vallás és a természet témáit építette bele személyes hangvételű műveibe, gyakorlatilag a létező összes díjat, a Pulitzert, a National Book Awardot és 2020-ban az irodalmi Nobel-díjat is megkapta. 80 éves volt.

Ama Ata Aidoo: A ghánai drámaíró, író és aktivista, akit Afrika egyik vezető irodalmáraként és egyik legbefolyásosabb feministájaként tartottak számon, életének 81. évében halt meg rövid betegség után.

Edith Pearlman: A 2011-ben megjelent Binocular Vision című novelláskötetével 74 esztendősen irodalmi sztárrá váló szerző 86 évesen halt meg január elsején.

Képzőművészek

Ida Applebroog: A multimédiás művész október 21-én, 93 évesen halt meg manhattani otthonában. Rajzai, képei, szobrai a nemi hovatartozás, a szexuális identitás, az erőszak és a politika témáit dolgozták fel.

Robert Irwin: Szívelégtelenségben halt meg a hatvanas évek fény- és térmozgalmához köthető dél-kaliforniai művész, aki korán felhagyott a festészettel, és inkább megfoghatatlan művészeti értékeket hozott létre.

Thierry Despont: A nagyvilági, művelt francia építész és tervező, akinek történelmi érzéke kifinomult eleganciát kölcsönzött Bill Gates és Calvin Klein otthonának, augusztus 13-án halt meg. Nevéhez köthető az amerikai Szabadság-szobor, a Woolworth Building és a párizsi Ritz restaurálása is.

Jane Birkin: Párizsban halt meg a hetvenes évek művészi és erotikus európai filmjeinek színésznője, a Serge Gainsbourg énekessel való kapcsolatáról (is) híres Jane Birkin. A 76 évesen meghalt Birkin később az egyik legismertebb luxustáskamárkát ihlette.

Mary Quant: A brit tervezőnő forradalmasította a divatot, és játékos, fiatalos stílusával – amely az utcáról és egy párizsi műteremből eredt – meghatározta a hatvanas éveket. A miniszoknya „anyjaként” ismert divattervező 93 évet élt.

Tatjana Patitz: Az 1980-as és 90-es évek szupermodellje, a kifutókon, magazinok címlapjain és televíziós reklámokban szereplő manöken 56 évesen, rákban halt meg.

Paco Rabanne: A franciaországi Portsallban halt meg a spanyol divattervező, Paco Rabanne, akinek futurisztikus kreációi az űrkorszak álmait formálták meg, és újradefiniálták a divatot. 88 éves volt.

(Borítókép: Matthew Perry 1998-ban. Fotó: Mathieu Polak / Getty Images)