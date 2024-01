Az öt legnagyobb magyar diadal, amelyről biztos nem hallott

A mű bemutatja történelmünk fontos részeit és mérföldköveit, miközben olyan csatákat ismertet, amelyekről eddig nem született mozgóképes alkotás:

Brenta (899)

Lajtamellék (1146)

Második tatárjárás (1285)

Nándorfehérvár (1440)

Otranto (1481)

Túlerővel szemben

Brenta: Dursak és Bogát vezetésével háromszoros túlerő ellenére is győztek a magyarok Észak-Itáliában, miután Arnulf keleti frank uralkodó ráuszította Berengár itáliai király hazájára eleinket – Arnulf ugyanis Berengárral küzdött a császári címért. A magyar sereg villámcsapásként érte a térséget, mindent elpusztított egészen Velencéig. Berengár tizenötezer katonával sem tudta legyőzni őket, ráadásul a magyarok tőrbe csalták az uralkodót, és ez vezetett a végső győzelemhez. A brentai diadal ékes bizonyítéka, hogy a Magyar Nagyfejedelemség ereje teljében volt.

Lajtamellék: Elfeledett lovagkirályunk, az ifjú II. Géza a Magyar Királyságot harapófogóba szorító birodalmak fellendülése idején került a trónra. A magyarok viszonya megromlott a németekkel és a csehekkel is, ráadásul Könyves Kálmán fia, Borisz is megjelent, aki zsoldossereggel indult a magyar trónért. A Lajta mentén hamarosan a korszakra nem jellemző, óriási hadakozás kezdődött: a 16 éves II. Géza azonban diadalra vezette csapatát, így a Magyar Királyság megőrizte függetlenségét.

A történelem ismétli önmagát

Második tatárjárás: A tatárok 1242-ben kivonultak az országból, de azt üzenték, visszatérnek, ami néhány évtizeden belül be is következett. Ám a tatárok másodjára már elvéreztek – szó szerint. Bár az ellenséges csapatok ismét pusztítottak, és egészen Pestig hatoltak, Buda várát már nem tudták bevenni. A magyarok ellentámadásba lendültek, és felmorzsolták a tatárokat.

Nándorfehérvár: Az 1456-os nándorfehérvári győzelem előtt 16 évvel a Duna és a Száva találkozásánál már 1440-ben is megállítottuk a törököt. A magyaroknál polgárháború dúlt, így Murád szultán elérkezettnek látta az időt, hogy bevegye Nándorfehérvárt. Tallóci Jován várkapitány nem számíthatott felmentő seregre, több mint tízszeres túlerővel álltak szemben. A török rohamok így is eredménytelennek bizonyultak: Murád szultán nem is vezetett több hadat a magyarok ellen...

Otranto: A Fekete Sereg az olasz csizma sarkánál is győzelmet aratott a törökök felett. A taljánok földjét Magyar Balázs és serege megszabadította a muszlim megszállóktól. Mátyás király az apósa, Ferdinánd nápolyi király segítségére sietett, a törököket ez nagyon rosszul érintette. Ráadásul időközben a szultán is meghalt, így a magyar és nápolyi erők felülkerekedtek az ellenségen.

Hatodik alkotás

A sorozat narrátora Csőre Gábor színművész, a szövegkönyvet Märle Tamás történelemtanár, az alapítvány vezetője írta. A film elkészültében a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete is részt vett, megjelenését a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Az Autentika csapatnak ez a hatodik filmje. Az eddigiek: Elfelejtett diadalok, Trianon 10 oka, Hunyadi, A miniszterelnök, Nagy Lajos és Szent István.

(Borítókép: Autentika Művészeti Műhely)