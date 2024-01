Az Oppenheimer tarolt, az ír színész még mosolygott is

A Golden Globe az Oscar és az Emmy után a legrangosabb elismerés a filmes világban. Ez minden év legelső nagyobb gálája, ahol Hollywood apraja-nagyja összegyűlik. A gála ismét botránymentesen zajlott, meglepő volt azonban, hogy a Golden Globe ingyenes és Magyarországon is elérhető streaming keretében közvetítette az adást, vagyis itthon is gond nélkül követhettük a történéseket – már aki hajlandó volt emiatt hajnali 2 órakor lecsapni a vekkert.

Annak ellenére, hogy a feszült pillanatok elmaradtak, egy-egy túlfűtött epizódot azért elcsíphettünk: például Timothée Chalamet és Kylie Jenner enyelgését is megörökítették a kamerák. A jelenet máris tarol az interneten – nem csoda, hiszen 2023 egyik legnagyobb meglepetése volt, amikor a két, első ránézésre össze nem illő, mégis látszólag nagyon is passzoló fiatal egymásra talált.

A legjobb színész díjat (dráma) – bátran kijelenthetjük, hogy – természetesen Cillian Murphy nyerte az Oppenheimerben nyújtott alakításáért. Az ír színész ritkán mosolyog, de most pótolta: a színpadon fülig ért a szája, és az egész stábnak megköszönte a közös munkát. Ám nem ez volt az Oppenheimer színészeinek egyetlen díja: a legjobb mellékszereplő Robert Downey Jr. lett. A legjobb színész (musical/komédia) címet Paul Giamatti érdemelte ki, őt a The Holdovers miatt díjazták.

A Barbie, bár rengeteg jelölést kapott, nem sikerült mindegyiket díjra váltania. Ennek ellenére megkapta a legjobb mozifilmes teljesítmény trófeáját, ami jól mutatja, hogy mennyire népszerű volt a produkció. A díjat Margot Robbie vette át, aki külön kiemelte, hogy ez a díj bizony a közönségnek jár.

Vérre menő küzdelem

Erős mezőny állt össze a legjobb rendező kategóriában: Bradley Cooper (Maestro), Celine Song (Beef), Greta Gerwig (Barbie), Martin Scorsese (Megfojtott virágok), Yorgos Lanthimos (Szegény párák) és Christopher Nolan (Oppenheimer) küzdött meg a díjért, amelyet végül Christopher Nolan nyert. Ez a rendező első Golden Globe-ja, így nem csoda, hogy elérzékenyült a beszéd közben.

A legjobb animációs film A fiú és a szürke gém lett. Mijazaki Hajao utolsó (?) filmje ismét bizonyította a Studio Ghibli – és a japán film – zsenialitását. A legjobb nem angol nyelvű filmek között a francia Egy zuhanás anatómiája győzött. A legjobb eredeti forgatókönyv címet is ez a film kapta.

A legjobb musical/komédia kategóriában a Szegény párákat díjazták, a legjobb női főszereplőnek (filmmusical/vígjáték) járó díjat pedig szintén ebben a filmben nyújtott alakításáért Emma Stone kapta meg. A legjobb női főszereplő (dráma) Lily Gladstone lett, aki nemcsak angolul, de blackfoot (feketeláb) nyelven is megköszönte az elismerést. Őt a Megfojtott virágok című filmért díjazták.

A legjobb filmes női mellékszereplő Da'Vine Joy Randolph lett, akit a The Holdovers című film miatt ismertek el. A legjobb tévés női mellékszereplő A koronában játszó Elizabeth Debicki lett, aki már-már ijesztően jól formálta meg a néhai Diána hercegnét.

Többszörös győztesek

A mackó lett a legjobb musical/komédiasorozat kategória díjazottja. Ayo Edebiri A mackóban nyújtott alakításáért érdemelte ki a legjobb színésznő tévédrámában/komédiában díjat, és Jeremy White – szintén A mackó – győzőtt a legjobb szereplő musical/komédiasorozat kategóriában is.

Ami a zenét illeti, az Oppenheimer zeneszerzőjénél, Ludwig Göransonnál már csak Billie Eilish robbantott nagyobbat. A legjobb eredeti filmzenéért járó díjat Göranson vihette haza, míg a legjobb eredeti dalért Billie Eilisht és bátyját, Finneas O'Connelt díjazták. A What Was I Made For? című ballada kétségkívül 2023 egyik, ha nem legemlékezetesebb számává nőtte ki magát a Barbie film miatt (is).

A Beef is nagyot ment, a legjobb minisorozat mellett más díjakat is elhozott: Ali Wong nyerte meg a legjobb színésznőnek járó díjat minisorozatban, a férfiak között ezt a kategóriát pedig színésztársa, Steven Yeun nyerte.

Nem volt probléma az Utódlással sem, szintén rengeteg díjjal tértek haza, például ez lett a legjobb drámasorozat is. Sarah Snook vehette át a trófeát a legjobb női szereplő drámasorozatban kategóriában, a legjobb mellékszereplő tévésorozatban kategóriában pedig Matthew Macfadyen nevét olvasták fel az átadón. Kieran Culkin a legjobb szereplő drámasorozatban kategóriában emelkedett ki a mezőnyből.

A legjobb televíziós stand-upban nyújtott teljesítményért járó díjat pedig Ricky Gervais (Armageddon) kapta.

A jelöltek és győztesek teljes listáját ide kattintva olvashatja.

(Borítókép: Cillian Murphy, Christopher Nolan és Matt Damon a 81. Golden Globe-díjátadón 2024. január 7-én. Fotó: Christopher Polk / Golden Globes 2 / Getty Images Hungary)