„Szerettem azokat a történeteket elmesélni, amelyek a George Lucas által létrehozott gazdag világban játszódnak. Rendkívül izgalmas lehetőség, hogy a Mandalórit és Grogut a nagyképernyőre vihetjük” – nyilatkozta Jon Favreau rendező az új filmről.

A Variety emlékeztet, Favreau rendezte a Disney+ a Mandalóri sorozatát is, amely egy sisakos fejvadászt mutat be (Pedro Pascal), aki később megvédi a fiatal, kedves idegent, Grogut, akit a rajongók Baby Yodaként is ismernek.

Úgy tudni, Favreau új filmjét Kathleen Kennedyvel, a Lucasfilm elnökével és az Ahsoka alkotójával, Dave Filonival készíti.

Jon Favreau és Dave Filoni két új szeretett karaktert vezetett be a Star Warsba, ez az új sztori pedig tökéletesen illik a nagyképernyőre

– mondta Kennedy.

A film megjelenéséről még nincsenek biztos információk, egyelőre annyit lehet tudni, hogy a Disney 2026. május 22-re ütemezte egy cím nélküli Star Wars filmjének megjelenését.