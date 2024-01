Felfigyeltek rá, világhírű lehet a magyar egyetemista lány

Magyarországon is egyre népszerűbb a kártyagyűjtés, sokan befektetésként tekintenek a focis, kosaras vagy filmes darabok cserélgetésére, eladására. Lajter Lili budapesti egyetemista, akit fiatal kora ellenére is külföldi állásajánlatokkal bombáznak a kártyás cégek. A lány itthon már nevet szerzett magának, most Angliában bizonyíthat.