The Book of Elsewhere címmel jelenik meg Keanu Reeves első regénye 2024. július 23-án. A John Wick sztárja a spekulatív irodalom népszerű szerzőjével, China Miéville-lel dolgozott együtt.

Tudjuk, hogy John Wick egy tollal képes megölni bárkit, de ezúttal arra használta, amire való. Írt, méghozzá egy regényt. Igaz, nem egyedül, de ez semmit se von le a könyv értékéből. Sőt.

A történet Keanu Reeves korábbi, BRZRKR című képregényének világában játszódik, és egy halhatatlan harcosról szól, aki szabadulna különleges tulajdonságától. A könyvön China Miéville brit íróval dolgozott együtt, aki több év kihagyás után ezzel a kötettel tér vissza a fikcióhoz – írja a Könyves Magazin.

Keanu Reeves első regénye The Book of Elsewhere címmel 2024. július 23-án a Del Rey Booksnál jelenik meg.

Rendkívüli élmény volt, hogy az egyik kedvenc szerzőmmel, China Miéville-lel dolgozhattam együtt a könyvön. Nagyon tetszett, hogy Miéville már az elején egy világos struktúrát adott a történetnek, és pontosan tudta, hogyan akar játszani a BRZRKR világával

– fogalmazott Reeves, aki állítása szerint el volt ragadtatva Miéville víziójától, és megtisztelve érzi magát, hogy részese lehetett a közös munkának.

Többévnyi kihagyás után

Miéville utolsó nagyobb regénye 2012-ben, két kisregénye pedig 2016-ban jelent meg. Az azóta eltelt időben két nonfiction kötetet írt, így a fikcióhoz többévnyi kihagyás után tér vissza. A brit sci-fi-író szintén dicsérte a hollywoodi filmsztárt, akivel nagyon élvezte a közös munkát és kísérletezést.

A The Book of Elsewhere-ből készül majd egy film is a Netflix számára, amelynek Reeves lesz a főszereplője. De itt sem áll meg a projekt, hiszen egy animesorozat is várható. A Könyves Magazin információi szerint magyar kiadásról egyelőre nincs hír.

A Port.hu szúrta ki azt a videót, amelyen a John Wick sztárja a Good Morning Amerika című műsorban bejelenti, hogy ezúttal nem harcra, hanem írásra használja a tollat.

Egyébiránt a BRZRKR-t is megfilmesíti a Netflix, és ebből is készül egy animesorozat – természetesen Keanu Reeves főszereplésével –, ahogyan azt korábban megírtuk.

A képregény egy brutálisan erőszakos eposz, egy halhatatlan harcosról szól, aki már 80 ezer éve küzdi át magát a különböző korokon. „A B néven ismert férfi félig halandó, félig isten, akinek az erőszak a végzete, gyakran a józan ész határán túl. Régóta kóborol a világban, ám most végre felcsillan a remény, hogy megtudja, miért ilyen vérszomjas a természete, és hogyan vethetne ennek véget. Emiatt dolgozik az amerikai kormánynak, ahol őt bízzák meg a túl veszélyes és túl brutális küldetésekkel.”

A BRZRKR tehát egyfajta előzménye a közös regénynek.

A sorozatra és a filmre még várni kell, de a The Book of Elsewhere már előrendelhető.