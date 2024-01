Nem fogja elhinni, ki tér vissza a mozikba

Generációk nőttek fel a hosszú szőrű skót juhászkutya, Lassie történetén. Most egy újabb korosztály ismerheti meg a sztorit, ugyanis a híres eb kalandjai idén folytatódnak: Lassie 2024-ben visszatér a mozivászonra.

1954 és 1973 között Kaliforniában forgatták a Lassie című tévésorozatot, amelynek ma is rengeteg rajongója van szerte a világon. Sőt, nemrég film is készült a kutya életéről. A Lassie hazatér 2020-ban a német mozik egyik legnézettebb filmje volt, 144 országban vetítették, az európai országok mellett Ausztráliában, Mexikóban és Dél-Koreában is.

Hanno Olderdissen első Lassie-filmje az 1940-es Lassie hazatér című brit regényen alapult, a cselekményt Angliából Németországba helyezte át. Lassie így modern mozihősként tért vissza a vászonra, a készítők pedig az első film sikerén felbuzdulva vágtak bele a folytatásba.

Lopott kutya

A rendező új alkotása, a Lassie – Állati mentőakció nemcsak a gyerekeket, de az idősebb kutyarajongókat is megszólítja. Flo szerepében ismét Nico Marischka tűnik fel.

Flo nem akar Lassie nélkül nyaralni, ezért ahelyett, hogy a Kanári-szigeteken töltené a vakációt szüleivel, Gerhardttal (Justus von Dohnányi), a házvezetővel megy Cosima néni (Katharina Schüttler) dél-tiroli farmjára, aki egy Pippa nevű jack russell terrierrel és két nevelt gyerekével, Kleóval (Anna Lucia Gualano) és Henrivel (Pelle Staacken) él.

Amikor a három gyerek, Flo, Kleo és Henri megtudja, hogy egyre több kutya tűnik el a faluban, elhatározzák, hogy nem vesztik szem elől Lassie-t és Pippát.

Egy nap Cosima néni házába betörnek, és elrabolják Pippát.

A kis csapat a tolvajok nyomába ered, hogy megmentsék az eltűnt kutyákat.

A Lassie – Állati mentőakció az ADS Service forgalmazásában, 2024. január 18-án érkezik a hazai mozikba.