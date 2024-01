Legendás színésznő, de csak most kapja első felnőtt tévés szerepét

Jodie Foster már tizenévesen beírta magát a filmtörténet nagykönyvébe. A kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő most egy HBO-sorozatban bizonyíthat. Mivel felnőttként ez az első nagyobb televíziós szerepe, sokat várunk tőle.

A bárányok hallgatnak sztárja játssza a főszerepet az HBO Maxon futó A törvény nevében (True Detective) című sorozat új, negyedik évadában. Jodie Foster – akit a sorozat producereként is jegyeznek – Liz Danvers nyomozót alakítja a szériában, amely Issa López író és rendező, valamint Barry Jenkins ügyvezető producer fejéből pattant ki.

Az HBO Max krimisorozatának középpontjában Liz Danvers és Evangeline Navarro nyomozók állnak, akik a Tsalal Arctic kutatóállomást működtető hat férfi nyom nélküli eltűnésének ügyét próbálják megoldani, de a hosszú, téli éjszaka időközben beköszönt az alaszkai Ennisben. A párosnak szembe kell néznie az önmagukban hordozott sötétséggel, és utánajárnia az igazságnak.

Fosternek felnőttként ez lesz az első nagyobb tévés szerepe. A színésznő már 12 évesen játszott a Taxisofőrben, de kisgyerekként olyan sorozatokban is látható volt, mint: a Gunsmoke, a My Three Sons és a Papírhold című film spin-offja. 1975 óta azonban nem kapott főszerepet televíziós műsorokban.

Igaz, hangját olyan produkciókhoz kölcsönözte, mint a Frasier – A dumagép, az X-Akták és A Simpson család; emellett pedig több tévésorozat számos epizódját – mint a Narancs az új fekete, a Fekete tükör és a Történetek a Hurokból – is ő rendezte.

(Borítókép: Jodie Foster a True Detective 4. évadának egyik jelenetében. Fotó: HBO Original)