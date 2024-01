25 év után visszatérhet a Szomszédok című sorozat, de van egy csavar

Bujtás János, a Szomszédok teleregény társrendezője az MTVA elnökével is tárgyalt a sorozat folytatásáról, aki – állítása szerint – finoman jelezte felé: ehhez a kormány beleegyezésére is szükség volna.

Harminchét évvel ezelőtt indult országhódító útjára a Szomszédok című teleregény, és vált az egyik legnépszerűbb hazai sorozattá. A történet a magyar valóságot próbálta ábrázolni, 25 évvel ezelőtt ért véget. De most pislákolni kezd a remény, ami a folytatást illeti.

Bujtás János – aki a sorozat atyja, Horváth Ádám oldalán a kezdetektől a Szomszédok társrendezője volt – a Blikknek elárulta, épp ezen népszerűség miatt határozott úgy évekkel ezelőtt, hogy folytatni akarja a sorozatot.

„Öt évvel ezelőtt, amikor a LifeTV-re egy emlékadást készítettünk, ismét felvetődött a folytatás gondolata. Jómagam több, még élő alapszereplővel is beszéltem, akik többségében nyitottan álltak egy esetleges folytatás lehetőségéhez, hiszen a Szomszédok az ország helyzetét mutatta be, az átlagemberek mindennapjait, ami ebben a mai, felgyorsult világban a technológia fejlődése miatt talán még érdekesebb és aktuálisabb lenne, mint régen” – fogalmazott Bujtás. Hozzátette: már konkrét lépést is tett az ügyben.

A Szomszédok újraforgatása olyan komoly gondolat, hogy korábban az MTVA elnökét is megkerestem az ügyben, akinek tetszett az ötlet, mert ő is szerette a sorozatot. Ám ez nem csupán az anyagi forrásokon múlik, finoman jelezte felém, ehhez a kormány beleegyezésére is szükség volna. A tárgyalás függőben maradt, én viszont reménykedem abban, hogy talán egyszer megvalósulhat

– fogalmazott a Blikknek nyilatkozva.

Eljátszottak a gondolattal, a színészek is visszatérnének

Bujtás szerint nem csupán az aktuálpolitikai helyzet, de a sorozatban szereplő színészek személyes történetei is inspirálóak lehetnének. „A Szomszédok éppen azért volt népszerű, mert a néző tudott azonosulni a történetekkel, és véleményem szerint ez manapság sem lenne másként. Az például, ami Kulka Jánossal történt, sokakat érint, a nyolc évvel ezelőtti sztrókja után bekövetkezett javulása pedig elismerésre méltó dolog, ami a hasonló helyzetben levő embereknek segíthetne.”

Korábban több szereplő is eljátszott a folytatás gondolatával. „Ha valahogy úgy alakulna az életünk, hogy folytatódna, akkor nagyon izgatott lennék, hogy ma ki ez az Alma ebben a szép hosszú mesében” – Fehér Anna a teleregényben játszott a karakterére, Niszki Almára utalt a LifeTV 2019-es műsorában.

Pásztor Erzsi szintén visszatérne Janka néni szerepébe.

Ha úgy adódna, azt hiszem, boldogan vállalnám!

Nemcsák Károly sem zárkózott el, de kikötései voltak. „Bizonyára csak akkor vállalnám, ha színészek játszanák a feladatukat, professzionális emberek működtetnék.”