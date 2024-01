Meghalni sem maradt pénze, mert a rokonai teljesen kizsigerelték

„Ajtócsapkodós darab a köbön” jellemezte Tasnádi Csaba rendező az olvasópróbán azt a vérbeli angol bohózatot, amivel hamarosan a Thália Nagyszínpadának kínálata bővül.

A brit színész és sikerszerző, Ray Cooney (Miniszter félrelép, Páratlan páros, Kölcsönlakás) és alkotótársa, Tony Hilton neve lesz garancia a virtuóz cselekményvezetésre és arra, hogy a térdünket csapkodhatjuk a nevetéstől. Budapesten is, miután

Az Egy a ráadás premierje 2024. február 17-én lesz a Thália Színházban.

Az előadásban mások mellett Zayzon Zsolt, Vida Péter, Czakó Juli, Bede-Fazekas Szabolcs, Csarnóy Zsuzsann szerepel. A darab Hamvai Kornél fordításában, Tasnádi Csaba rendezésében kerül színre. A díszletet Zöldy Z Gergely, a jelmezeket Szelei Mónika tervezte.

A történet helyszíne egyébként a brit krimikből jól ismert, hangulatos vidéki kúria. A vagyonos Jonathan Hardcastle (Bede-Fazekas Szabolcs) élete alkonyán úgy dönt, hogy néhai jóbarátjának fiát, Billy Hickory-Woodot (Zayzon Zsolt) megajándékozza egy nagyobb összeggel – kétmillió fonttal. Hajdanán Billy apja futtatta be a céget, és jó ember volt, de a végén még tömegsírra sem maradt pénze, mert a rokonai teljesen kizsigerelték.

Hardcastle most gondoskodni szeretne Billyről, ám két bökkenő is van: fogalma sincs, hogy hol van, és azt sem tudja, hogyan néz ki. Illetve ha él még pár másik pióca Hickory-Wood, akkor őt is lecsapolják majd, mint hajdanán az apját. Hardcastle újsághirdetést ad fel és kiköti, hogy a fiú csak akkor kapja meg a kétmilliós vagyont, ha ő az egyetlen örökös.