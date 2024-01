Márkó és Barna Síkideg élőben Ráskó Eszterrel: Én vagyok a pszichológusom kedvence

A szokásos Facebook-help rovatban ezen a héten sem maradtak el a meglepőbbnél meglepőbb posztok. A Méhünk Ereje Női Kör Facebook-csoportban volt például, aki fekete energiák levezetésére adott tanácsokat. Eszter azt mondta, neki nincs szüksége ilyen tanácsokra, hiszen ő podcastekbe viszi el a fekete energiáit, és ott vezeti le őket.

Konyhai idegeskedések

A humorista azokon idegeskedett, akik beinvitálják az embert a konyhába, majd amikor segíteni próbál, azonnal leüvöltik. Legutóbb például, amikor krumplit pucolt, az egész család lehordta, hiszen szerintük krumplit nem fentről lefelé, hanem lentről felfelé kell pucolni. Sőt, elmondásuk szerint vannak olyan burgonyák is, amiket nem szabad krumplipucolóval pucolni, hanem életlen késsel kell kapirgálni a héját. Az ilyen emberek végül nem engedik semmit sem segíteni, viszont miközben ő tétlenül toporog a konyhában, megtanítják az élet minden csínjára-bínjára.

Barna saját bevallása szerint pontosan ilyen ember, viszont ő passzív-agresszív kérdésekkel próbálja instruálni a főzni nem tudó konyhai látogatókat.

Márkó csak attól készül ki, amikor valaki beledobja a mosogatószivacsot a mosogatóba, ahol aztán az jól megszívja magát zsírral.

Fagyos kérdések

Márkó ezen a héten azon morfondírozott, hogy honnan tudja, az ő pénisze vajon fagyott-e már meg. Olvasott egy hírt ugyanis egy sífutóról, akinek többször fagyott már le a pénisze.

Hány nemi szerve van ennek a sífutónak? – tette fel a kérdést Márkó.

Eszter szerint ilyesmin gondolkodni tipikus egy olyan férfitól, akinek már két gyereke van, hiszen biztosan nincs jobb dolga. Márkó egy másik hírt is olvasott, miszerint karácsonykor 45 százalékkal több a pénisztörések száma, mint az év többi napján. Érdekes módon ez a szám azonban szilveszterre már lecsökken. Eszter szerint azért, mert híre megy, hogy ilyesmi is történhet, ezért a férfiak jobban vigyáznak, például a karácsonyfa faragásánál.

Barna egy fontos élményéről mesélt ezen a héten, hiszen nemrég letévedt egy kis vidéki faluba. Ott pesti kinézetével, amikor kiszállt az autóból, egy helyi zsiványbanda állta körül. Ő meg volt győződve róla, hogy itt a vég, meg fogják verni, ki fogják rabolni. Végül azonban kiderült, hogy a helyi zsiványok ismerik a Márkó és Barna Síkideg podcastet, és nemcsak ismerik, de nagyon szeretik is. Barna azonnal elszégyellte magát, hogy vajon miért a rosszat feltételezte először. Eszter azt mesélte, hogy őt már akkor is megállították Nyíregyházán, amikor még nem is volt ismert, hiszen méretei miatt könnyen észrevehető. Mára pedig már nem mindig tudja, hogy azért nézik-e meg az emberek, mert felismerik, vagy mert meg vannak rökönyödve.

Eszter teljesen síkideg azoktól az emberektől, akik, amikor ő valamit azzal kezd, hogy „elnézést...”, közbevágnak olyasmivel, hogy „el van nézve”. Vagy például amikor valakinek mesél, és azt mondja, „képzeld el...”, félbeszakítják, és azt mondják, „pillanat, elképzelem”.

Vagy ha az ember megkérdezi, hogy „lehet egy kérésem?”, akkor az a válasz, hogy „ez már egy kérés volt”. De idegesítő az is, amikor az ember azt mondja, „Istenem!”, amire az a válasz, hogy „nem, csak én vagyok”. Barna azoktól az emberektől ideges, akik azt mondják, „szerintem mindenkinek kéne egy pszichológus”. Ettől függetlenül persze neki is van, sőt meg van győződve róla, hogy ő a pszichológusának a kedvenc kuncsaftja.

Barna úgy képzeli, a pszichológusa biztosan azt meséli a barátainak, hogy új vendége mérhetetlenül stílusos, jó fej, világi fickó.

Barna szerint a terapeutája azt is tudja, hogy amikor ő van nála, nem lesz semmi munkája, csak egy óra kellemes, finom beszélgetés vár rá. Eszter végzett pszichológusként ugyan nem akarta megbántani Barnát, de azért jelezte, hogy szkeptikus ezzel kapcsolatban.

(Borítókép: Linczényi Márkó, Ráskó Eszter és Turai Barnabás. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)