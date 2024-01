A Netflixen tér vissza a Szex és New York

Az HBO hosszú ideig (egészen tavalyig) nem adta át a Netflixnek a Sírhant Művek (Six Feet Under), a Bizonytalan (Insecure), Az elit alakulat (Band of Brothers), A hős alakulat (The Pacific) és a Nagypályások (Ballers) licenszeit. E régebbi sorozatok közül több is azonnal felkerült a 10 legnézettebb műsor listájára, miután megjelentek a Netflixen – közölte a The New York Times.

Hamarosan egy újabb sikersorozattal bővül a Netflix felhozatala: áprilistól a Szex és New York is elérhetővé válik.

Az HBO által a Netflixnek licencszelt többi sorozattal ellentétben a Szex és New York már kezdetek óta a vállalat franchise-jának része.

A Szex és New York spin-off sorozata, az And Just Like That az HBO streaming szolgáltatásán, a Maxon fut, és már készül a harmadik évad.

A spin-off a legnézettebb eredeti műsorok közé tartozik a Max streamingszolgáltatón. Hiába kerül a fő sorozat a Netflixhez, a spin-off továbbra is csak a Maxon lesz elérhető.

Az átkerülés újabb bizonyítéka annak, hogy a Netflix profitál abból a szűkös pénzügyi helyzetből, amellyel számos riválisa szembesül. Az HBO anyavállalata, az eladósodott Warner Bros. Discovery természetesen részesül az üzletből, miközben a Netflix egyre több kedvelt tévésorozatot és filmet halmoz fel, amelyekkel igyekszik megtartani az előfizetőket.