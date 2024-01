Nyolcvanéves lenne, de csak kilenc jó év jutott neki

Szécsi Pál ötven éve távozott közülünk, de dalai ma is olyan sikeresek, mint anno. Erre a népszerűségre épít az a koncert is, amin az egykor volt sztár slágereit négy remek énekes fogja előadni: Miller Zoltán, Nagy Sándor, Pál Dénes és Serbán Attila.

Idén márciusban lenne 80 éves Szécsi Pál, aki harmincadik születésnapja után nem sokkal maga vetett véget az életének. Igazi szépfiúként tartották számon, manökenkedett is, sőt pályája is így indult: megkérték, énekeljen el egy számot a kifutón. 21 éves volt ekkor, és egy pillanat alatt vált az ország kedvencévé. No és persze elsősorban a nők kedvencévé. Imádták, és ő is imádta őket. Legendás szerelme volt Domján Edit, akinek a halálát sosem tudta feldolgozni.

Nótáinak többsége is szomorkás, a szerelem nem feltétlenül boldog oldaláról dalolt. Talán ezért tudnak vele oly könnyen azonosulni az ifjabb generációk is – hiszen kinek ne lett volna szerelmi bánata...

Dupla szülinap

Ha ma is élne, alighanem Korda Györggyel versenyeznének, kié legyen a Nagyszínpad. Mindössze két lemeze jelent meg, a dalok azonban a mai napig élnek. A Karolina, a Távollét, a Könnyezem, a Csak egy tánc volt, az Egy szál harangvirág, a Gedeon bácsi, a Mint a violák vagy a Két összeillő ember kitörölhetetlen slágerek táncdal-történelmünkből.

2024. március 10-én, mintegy kissé megkésett nőnapi ajándékként hallhatjuk ezeket a dalokat újra a Papp László Budapest Sportarénában, olyan

népszerű (és szintén jóképű) énekesek tolmácsolásában, mint Miller Zoltán, Nagy Sándor, Pál Dénes és Serbán Attila.

Pál Dénes egyébként több ponton is kapcsolódik a nagy elődhöz. Alakította őt a Sztárban sztár című műsorban, és egy napon is születtek, így számára még különlegesebb lesz ez az este.