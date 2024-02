A SZIN-en debütál a fiatal világsztár új albuma

Armin Van Buuren és Kamrad után újabb nemzetközi sztárfellépőt jelentett be a nyárzáró fesztivál, a Coca-Cola SZIN. Szegeden lép fel augusztus végén a svéd világsztár, Zara Larsson is, akinek új lemezét először a fesztiválon hallhatjuk élőben.

Zara Larsson karrierje 10 éves korában indult, miután megnyerte a Britain’s Got Talent svéd változatát, a Talang című vetélkedőt. Az énekesnő 2015-ben robbant be a globális zenepiacra Lush Life című dalával, amely 24 ország slágerlistájára került fel, a Spotifyon pedig több mint 1,3 milliárd streamelésnél tart.

A nyár slágere

A svéd világsztár idén februárra ígérte legújabb albumát, amelynek egyik felvezető slágere, a You Love Who You Love egy erőteljes üzenetet magába foglaló dal vibráló pop-rock himnuszba csomagolva, ezenkívül már napvilágot látott az On My Love című kislemez is. Az új dalt a svéd énekesnő a világ első számú DJ-jével, David Guettával közösen készítette el.

Az új album dalait Magyarországon – élőben először – a Coca-Cola SZIN-en hallhatja a közönség, de terítékre kerülnek a korábbi slágerek is.

A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői már a hazai nevekből is csepegtettek: augusztus 28–31. között a Tisza-parton búcsúztatja a szezont Azahriah, Krúbi, Dzsúdló, Rúzsa Magdi és a Wellhello is.