Fiatalok, akik előnyt kovácsoltak a hátrányukból

Az ART-RAVALÓ szociális-művészeti projekt hat éve foglalkozik állami gondozásban felnőtt fiatalokkal, akik a program keretén belül, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 9 hónapos komplex, ingyenes képzésben vehetnek részt.

Az ART-RAVALÓ idén új szakemberekkel bővült, a 2024-es program részeként az alapítók pedig még nagyobb hangsúlyt fektetnek a tudás átadására, hogy további, hasonlóan sikeres műhelyek is alakulhassanak.

Az idei program résztvevői február 24-én és 25-én adják elő a KÖR című darabot, amely Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör című darabjából indult. Az előadást Borsos Luca és Szenteczki Zita rendezte.

Jelenleg tudásátadásban vagyunk, szeretnénk, ha szélesebb körben megismernék szocio-művészeti projektünket mint módszert is, ezért ebben az évben több fiatal színházi és egyéb szakembert is bevontunk a közös munkánkba. Boldog vagyok, hogy idén két olyan energikus, elkötelezett és tehetséges fiatal alkotó is kapcsolódott a programunkhoz, mint Borsos Luca és Szenteczki Zita. A Kör című előadást is társrendezésben ők jegyzik, akikkel a próbafolyamat során szorosan együttműködve, egy nagyon erős, összetartó közösséget építhettünk az idei résztvevőkből. A tervek szerint jövőre, a kecskeméti Önkormányzat finanszírozásában Kecskeméten is indul egy ART-RAVALÓ projekt, amely a körzetes állami gondozási rendszerben felnevelkedett fiatalok számára biztosít lehetőséget a fejlődésre