A Netflix elkaszálta a majdnem kész Halle Berry-filmet

A The Mothership című sci-fi thriller forgatása már 2021-ben befejeződött, az utómunkálatokat azonban január végén abbahagyták, mivel a pletykák szerint rengeteg jelenetet kellett újravenni, ami túl drága mulatságnak bizonyult. Mi több, az időközben „megöregedett” gyerekszínészek szerepeltetésével kapcsolatos problémák is felmerültek – írta a The Guardian.

Az eseményen Bela Bajaria, a streamingszolgáltató tartalomért felelős vezetője, valamint a filmes részleg ideiglenes vezetője hangsúlyozta:

Ha belegondolnak, hogy mennyi mindent készítünk, ez ritka dolog.

A film főszerepében az Oscar-díjas színésznő egy anyát alakítana, aki egy földönkívüli tárgyat talál a farmján. A film Matthew Charman brit író-rendező munkája, aki a Kémek hídja forgatókönyvéért Oscar-jelölést kapott.

Más filmen dolgoznak

Bajaria szerint nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen produkció esetében 100-150 ember gyűlik össze, és nem minden alakul úgy, ahogy azt előzetesen remélték. A filmnél rengeteg probléma merült fel a gyártás alatt, főleg kreatív téren, ezért a csapat úgy érezte, az a helyes, ha nem készül el az alkotás, inkább egy új projektbe kezd a stáb.

Halle Berry jelenleg a Netflixszel dolgozik együtt Mark Wahlberg The Union című thrillerén.

Charman, Berry és a film producerei egyelőre nem nyilatkoztak az eltörölt produkció kapcsán.