Feküdjünk be egy kiállításra!

Végre itt van, Magyarországra is megérkezett a különleges Van Gogh – The Immersive Experience kiállítás. Február másodikától bárki beülhet egy nyugágyba, hogy megpihenjen a festő írisztengerében.

Mi is hírt adtunk arról, hogy sikerült Budapestre csábítani az egyik legnagyobb képzőművészeti szenzációt.

Ez a tárlat már bejárta a földkerekség számos országát. Csak az Egyesült Államokban több mint húsz városban mutatták be, Los Angelestől Las Vegason át New Yorkig. De láthatták Szöulban. Szingapúrban, Pekingben és Európa számos pontján is. A sikert jól mutatja, hogy Londonban az eredetileg tervezett három hónap helyett immáron két éve fogadja folyamatosan a látogatókat a produkció, amit így összességében már több mint 20 millióan néztek meg a világon.

6 Galéria: Van Gogh - The Immersive Experience kiállítás Fotó: Szántó András

Képek másképpen

Mitől különleges ez a kiállítás? Egészen más módon, multimédiás eszközöket használva tálalja van Gogh különleges posztimpresszionista látásmódját. A festőzseni legismertebb, leglátványosabb műveit mintegy kétezer négyzetméternyi kivetítőn mutatják be, és hogy a látványban igazán elmerülhessünk, nyugszékeket is biztosítanak.

„Kilépünk a hagyományos keretek közül, és forradalmi módon jelenítjük meg van Gogh világát. A holland festőművész legismertebb alkotásait technológiai eszközök segítségével keltjük életre, ezáltal a látogatók

egy minden ízében 21. századi multimédiás élményben részesülhetnek. Ismerjük és értjük a mai generáció preferenciáit, tudjuk, hogy a felgyorsult világ új szokásokat alakított ki a kultúrafogyasztás területén is. Bízunk abban, hogy a Van Gogh – The Immersive Experience a fiatalokat is közelebb hozza a művészethez

– mondta el Dudi Bercovici, a Hadran Events ügyvezetője, a kiállítás szervezője.

VR-szemüveget föl!

A szervezők nem csak festményeiből válogattak, van Gogh életének főbb eseményeit is megidézik. De ennél is többet kínál a kiállítás: konkrétan egy speciális VR-szoba várja a látogatókat, valamint egy stúdió is, ahol bárki belebújhat a festő bőrébe, és elkészítheti saját művét, ami bemutathat másoknak is.

A Van Gogh – The Immersive Experience kiállítás február 2-tól előreláthatólag szeptember 1-ig várja a látogatókat a BOK csarnokban.

További tudnivalók és jegyek itt érhetőek el: vangoghbudapest.hu

(Borítókép: Szántó András)