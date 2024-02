A Facebook-help rovatban ezen a héten volt szó olyanról, aki két ballábas cipőt árul, volt, aki plüsszsiráfot keres, de volt, aki olyan DJ-t keres, aki a Last Christmas és a Nem jön álom a szememre című számokat keverte volna össze. Hajós András azt mondta, életében egyszer töltött fel valamit a Marketplace-re, akkor egy polcot szeretett volna eladni, míg végül a polc helyett egy akváriumot tukmált rá a vásárlóra. András azoktól a hirdetésektől is kivan, amikor egy kiskutyát szeretnének örökbe adni, és a hatás kedvéért azzal manipulálnak, hogy ha senki sem viszi el, elaltatják, és olyanokat írnak ki, hogy

Dudut szerdán megölik.

Pult alól

Hajós kikészül a hentesbratyizástól. Amikor a hentes eljátssza, hogy neki nem adja oda azt a húst, ami a kirakatban van, hanem mivel ő annyira speciális vendég, neki hátulról hoz egy igazán szép darabot. Majd igazából hátulról egy ugyanolyan húst hoz elő, és minden másik vevővel is eljátssza ugyanezt, miközben ráadásul már az ajtókeret is penészből és szalmonellából van. A múltkor például egy új hentes volt, aki fennhangon úgy köszöntötte, hogy

Szevasz, András bácsi.

Barnát a rádiós hanghordozás idegesíti, amikor éjszakai műsorban szőnyegjazz szól, és arra a műsorvezető nyájasan, halkan, lassan és kimérten artikulálva magyaráz. „Régi barátságunkra való tekintettel tegezni foglak, úgyhogy szervusz...” – mondja ilyenkor vendégének a műsorvezető.

Barna attól síkideg, hogy lakásának mindkét oldalán hangoskodnak a szomszédok. Ezt megelégelve nyomtatott egy papírt, amin három nyelven szerepel, hogy

Halkabban!

Ezt a papírt felragasztotta a szomszédok ajtajára, majd egy idő után kiplakátolta az egész lépcsőházat is. András elmondása szerint ő már nem a leghangosabb lakó a házban, ahol lakik, de kiderült az is, hogy korábban egy bordélyház is volt a szomszédban. Márkó is lakott már örömlak mellett, ezt úgy tudta meg, hogy hallotta, ahogy egy tourguide az ablaka alatt erről tájékoztat egy turistacsoportot.

Kihangosítva

Márkó attól ideges, amikor többen ülnek egy autóban, és a sofőr a többiek megkérdezése nélkül, automatikusan kihangosítva kezd el telefonálni. Ilyenkor bevonódunk egy olyan beszélgetésbe, amihez semmi közünk, és nem is érdekel minket. Barna szerint az is zavarba ejtő, amikor valakivel ő telefonál, és éppen egy kényes témát ecsetel, amikor a másik megszólal, hogy „ki vagy hangosítva”. András azonban azt mondta, hogy ilyenkor nem szólhat előre, hiszen azonnal gyanússá válik, ha azzal indítja a beszélgetést, hogy

itt van mellettem a Márkó, úgyhogy nem szidhatjuk úgy, ahogy szoktuk.

Volt még szó idegesítő színházi előadásokról, túlméretezett rádliról, de Hajós András még freestyle rappelt is az adásban.

A Márkó és Barna Síkideg korábbi epizódjai itt nézhetők vissza.

(Borítókép: Turai Barnabás , Hajós András és Linczényi Márkó . Fotó: Gerencsér Tamás / Index)