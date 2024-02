Negyven éve még filléres tétel volt, ma már csillagászati összeget kérnének érte

Vera Molnar századik születésnapja alkalmából nyílt kiállítás a Kieselbach Galériában. A négyzet bűvöletében élő analitikus művészetét rendszerint a geometrikus absztrakció nagy XX. századi hagyományához kötik, holott a 2023 decemberében – nem sokkal századik születésnapja előtt – meghalt Vera Molnart ma már inkább a computer art és a generatív művészet úttörőjeként ismerik a képzőművészeti körökben.

Értékes gyűjtemény

Offenbächer Ferenc műveiből Rieder Gábor kurátor állított össze válogatást, amely igazi vizuális csemege, hiszen egyszerre látványos és komplex. Az ember szeme szó szerint begolyózhat a háromdimenziósnak ható képektől, amelyek, bár zömében az alkotó kései művei, mégis körbeölelik munkásságát és életútját, vagyis teljes képet adnak Vera Molnar lényéről és esszenciájáról.

A kurátor szerint az emlékkiállítás egész különös világba enged betekintést. Molnar még mindig messze alulértékelt és kevésbé ismert Magyarországon, már ha eltekintünk a szűk szakmai köröktől, hiszen a szakemberek régóta magasan jegyzik. (Tavaly a 99 éves művésznő még a Témák és variációk című munkáján dolgozott, ami több mint 1,2 millió dolláros, vagyis 420 millió forintos áron kelt el a Sotheby’snél.) Vera Molnar művészete mögött az algoritmikus, teljesen számítógépes gondolkodás áll.

A mai művészi világban valamit újat csinálni nagyon nehéz, pláne úgy, hogy az hiteles is legyen, Vera Molnar azonban egész életében ezt csinálta, ezért hiteles

– fogalmazott az Indexnek a művésznő képeinek egyik legnagyobb gyűjtője, Offenbächer Ferenc, aki azt is elmesélte, hogyan ismerkedett meg az alkotóval.

Régi barátság

„A 80-as években ismerkedtem meg Vera Molnarral. Amikor megláttam ezeket a műveket, nem igazán tudtam hova tenni őket, ráadásul az akkori gyűjteményem teljesen más koncepcióra épült. Sokat beszélgettem Verával, és egy különleges gondolatokkal rendelkező, pozitív emberként ismertem meg. Tulajdonképpen nem a művészetét kezdtem gyűjteni, hanem a gyerekeit is, hiszen ezeket a műveket a gyerekeinek tekintette, ezáltal pedig egy kicsit talán őt magát is gyűjtöttem. Mivel a férje megtiltotta, hogy eladja a műveit, szinte csak magának csinálta a képeket. A mi kapcsolatunk is akkor kezdődött, amikor még megfizethető áron lehetett tőle vásárolni” – emlékezett vissza a kiállítás sajtóeseményén Offenbächer.

Mivel Vera Molnar tulajdonképpen egy másik dimenzióba helyezte át a művészetet, a véletlenszerűség – ami már a szürrealistákat is foglalkoztatta – mint alkotói attitűd nála teljesen új alapokat kapott.

Képi világának ráadásul van egy érezhető művészi és emocionális tartalmi háttere is.

A komputer nem önmagában érdekelte, sokkal inkább az analízis eszközeként használta műveinél. „Egyszerű formákat használok, mivel ezek lehetővé teszik számomra, hogy lépésről lépésre ellenőrizzem a képszerkezet keletkezését, és közben megpróbálhatom pontosan meghatározni azt a pillanatot, amelyben a »művészet evidenciája« láthatóvá válik” – idézték a kiállításon Molnar szavait.

A kiállítás 2024. február 18-ig látogatható.