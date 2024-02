Rembrandt Bécsbe érkezik

Egy kirándulás az osztrák fővárosba mindig jó ötlet, de érdemes lesz a kiruccanást összekapcsolni némi múzeumlátogatással is. Szenzációs kiállítást rendeznek ugyanis az egyik legnagyobb holland festő Rembrandt Harmenszoon van Rijn életművéből.

A Rembrandt – Hoogstraten, Farbe und Illusion című tárlat hatvan festményt, rajzot és nyomatot mutat be a 17. századi híres hollandiai festőművésztől és tehetséges tanítványától, Samuel van Hoogstratentől. Rembrandt festményei közül hat a KHM (Kunsthistorisches Museum) saját gyűjteményéből származik, illetve érkeznek kölcsönbe alkotások például a New York-i Metropolitan Museum of Arttól, a londoni Royal Collectiontől, a párizsi Louvre-ból vagy a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumból, illetve magángyűjtőktől is.

A kiállítás középpontjában a színek és az illuzionisztikus technikák állnak, amelyek segítségével mester és tanítványa „virtuális valóságokat” hoztak létre. Mivel a KHM-ben még sosem volt Rembrandt kiállítás, óriási érdeklődésre számítanak és már 2024. február 1-jén elkezdték a jegyárusítást.

Rembrandton túl

A KHM-ben a szezon egyébként 2024. február 13-án kezdődik a Prunk & Prägung című kétrészes kiállítással, amelynek egyik helyszíne a Kunstkammer, a másik pedig a Münzkabinett. A tárlat az udvari művészek szerepét vizsgálja többek között hatvan medál és egyéb műalkotás mentén az 1500-as évektől egészen a Monarchia végéig, 1918-ig.

Március 18-tól lesz látható a Holbein. Burgkmair. Dürer. Renaissance im Norden című tárlat, amely szintén nagy érdeklődésre tart számot. A korai 16. század híres művészeinek több mint 160 festménye, szobra és egyéb alkotásai segítségével a tárlat újra végigveszi, miként szorította ki a gótikát és nyert teret a reneszánsz a Fugger-város, Augsburg művészetében.

A Rembrandt – Hoogstraten, Farbe und Illusion kiállítás 2024. október 8. – 2025. január 12. között lesz látható, Bécsben.