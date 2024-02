Azt hinnénk, hogy jelentéktelen, közben ez a világ legfurcsább országa

Egill Bjarnason A megkerülhetetlen Izland – Hogyan változtatta meg egy kis sziget a világ történelmét című kötete magyarul a Figura Könyvkiadó gondozásában, Fejérvári Boldizsár fordításában jelent meg néhány hónapja. Bár a cím nem éppen azt sugallja, hogy a világ legizgalmasabb olvasmányával lesz dolgunk – egy átlagos történelmi könyv hatását kelti –, ennek ellenére izgalmas, humoros és (bizonyos fokig) végtelenül színes kötet kerül az olvasó kezébe.

Sikersztori a köbön

Jelenleg ez a skandináv történelemről szóló legnépszerűbb könyv az Amazonon – nem véletlenül:

Izland több a halászatnál, a gejzíreknél és annál, hogy huszonéves influenszerek méregdrága kiruccanásainak helyszínéül szolgál, meg „kitermelte magából” Björköt.

Izland története 1200 évre tekint vissza, és már az alapítása is kalandfilmbe illő: a kiábrándult viking kapitány és haszontalan navigátora zátonyra futott az Atlanti-óceán északi részén, ezért a sarkvidéki madarak fészkelőhelye helyett ma már a kicsi, ugyanakkor más nemzetek életében is jelentős szerepet játszó izlandi nép otthonává vált.

Ha nincs Izland, az ember nem tette volna be a lábát a Holdra, és Tolkien soha nem írta volna meg A Gyűrűk Urát. Ez a könyv történelmi körútra vezeti az olvasókat, bemutatva, hogy Izland milyen döntő szerepet játszott olyan változatos eseményekben, mint a francia forradalom, Izrael állam megalapítása vagy a női egyenjogúság kivívása. Ez a szerény nép újra meg újra a történelmi események frontvonalában találta magát és formálta az általunk ismert világot

– olvasható a fülszövegben.

És hogy miben rejlik a könyv zamata? Abban, hogy a lehető legtávolabb áll a száraz ismeretterjesztő írásoktól, és inkább a szerző saját lelkületét tükrözi. Bjarnason természetesen Izlandot helyezi mindennek a középpontjába, de szórakoztató formában teszi azt. A fejezetek nemcsak megvilágosítják az olvasókat, de váratlan összefüggéseket is feltárnak.

meztelen valójában tárul elénk ez a furcsa, mégis izgalmas ország.

A szerző globális kontextusban helyezi el Izlandot és történetét. A könyv informatív és tanulságos, könnyen érthető és hozzáférhető, ráadásul humorának és stílusának hála rendkívül olvasmányos. Ennek ellenére mégis alaposan kutatott, alátámasztott és hiteles adatok olvashatók ki belőle.

Színes, de nem eléggé

Nem mehetünk el szó nélkül azonban amellett, hogy a mű a feldolgozott témákat tekintve lehetne kicsit változatosabb is – az író kiemel néhány konkrét esetet vagy történést és kizárólag ezekre húzza fel a fejezeteket. A megkerülhetetlen Izland így inkább esszékötetnek hat, semmint koherens, egybefüggő olvasmánynak.

Szerencsére azonban a vikingeknél érdekesebb sztorikat is taglal ebben a néhány fejezetben, ráadásul egészen modern és kortárs jelenségeket is boncolgat, szóval igazán up to date kiadvánnyal van dolgunk.

Nem testes könyv, alig 250 oldal, és kimondottan gyors olvasmány, az agyat szinte egyáltalán nem terheli meg, a különálló sztorik miatt pedig fejezetenként is értelmezhető.

(Borítókép: Egill Bjarnason „A megkerülhetetlen Izland – Hogyan változtatta meg egy kis sziget a világ történelmét” című könyve. Fotó: Németh Kata / Index)