Geológiai fúrások kezdődnek a kolozsvári Fő tér északi oldalán

Tekintettel arra, hogy Kolozsvár történeti belvárosa kiemelt műemlékvédelmi zóna, a Szabadság című lap műépítészeket és művészettörténészt kérdezett annak kapcsán, hogy a metróépítési projekt keretében elkezdődött a próbafúrás a Fő tér északi oldalán, nem messze a Szent Mihály-plébániatemplomtól – szúrta ki a kultúra.hu.

Guttmann Szabolcs műépítész, műemlékvédelmi szakember szerint a területi műemlékvédelmi igazgatóság főtanácsosa két éve kért véleményezést a román építészkamara erdélyi fiókjától annak kapcsán, hogy a Kolozsvárra tervezett metróvonal egyik megállóját a Főtérre, a Szent Mihály-templom szomszédságába tervezik.

S mivel a metróépítés egyik hozadéka épp a belvárosi gépkocsiforgalom csillapítása, a szakemberek egyetértettek a tervezett megállóval, de kiemelték, hogy ez csak a régészeti feltárás függvényében alakítható ki.

Nem mindegy ugyanis, hogy teljesen tönkretesszük az egykori Napoca település központját, amelynek kétségkívül pontosan ott az epicentruma, vagy pedig bemutatjuk az ókori lelőhelyet a metróalagút apropóján

– mondta Guttmann Szabolcs a római kori városmagra utalva.

Arról is beszélt, hogy az azóta eltelt két évben nem történt régészeti kutatás a téren, ez tavasszal kezdődne, miközben a műépítész szerint már tervezik a metrómegálló feljáróit, amihez szerinte alapkutatások hiányoznak. Úgy vélte: abszurd, hogy a metró vonalát előzetes geofúrások nélkül tervezték meg, és szélhámosság a védett műemléki zónának minősített helyszínen mélyfúrásokat végezni.

Előbb régészeti kutatást végezzenek

Lupescu Radu művészettörténész – aki a Szent Mihály-templomban végzett régészeti feltáráson is dolgozott – a Szabadságnak elmondta: a templomtól északra van egy 13. század eleji temető, amelynek pontos kiterjedése nem ismert, de a jelenlegi Fftéri parkolóban fejeződik be, ahova a metrómegállót is javasolták.

LUPESCU RADU MEGERŐSÍTETTE: GEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ESETÉN IS AZ A SZABÁLYOS ELJÁRÁS, HOGY ELŐBB RÉGÉSZETI KUTATÁST VÉGEZNEK A TERÜLETEN, ÉS CSAK UTÁNA KEZDENEK EL FÚRNI.

Virgil Pop, a területi műemlékvédelmi bizottság főtanácsosa a lapnak úgy nyilatkozott: a geológiai próbafúráshoz vékony, 10–15 centiméternyi átmérőjű csövet használnak, így nem kellene, hogy kárt okozzon a leletekben. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a metró alagútja jóval mélyebben fog húzódni azoknál a rétegeknél, amelyekben az emberi civilizációnak nyoma lehet.

A régészeti feltárásokat a metrómegálló feljáratainál lesz nagyon fontos elvégezni, de ezek a terve még nincs kidolgozva, csak konzultatív szinten zajlottak tárgyalások a műemlékvédelmi bizottsággal.

Virgil Pop a tervezőket arra kérte, tanulmányozzák át újra összességében a Főtér alaprajzát, és arra is legyenek tekintettel, hogy miként módosulhat előnyösen a Bánffy-palota előtti rész, amely gyalogosövezetté alakulhatna.

19 megálló épül

A kolozsvári nagyberuházásra kiírt versenytárgyalást a Gülermak cég vezette társulás nyerte, mely nettó 9,059 milliárd lejből (694 milliárd forint) kész megtervezni és megépíteni a metróvonalat. A török cég lengyel leányvállalatával, a francia Alstom és a román Arcada Company építőipari cégekkel társulva építené meg a metróvonalat. A megvalósíthatósági tanulmány szerint ez 21 kilométer hosszú lesz, és a Főteret érintve kelet-nyugat irányba szeli át a várost és az agglomerációt.

Kolozsváron 14,7 kilométeren és a várostól nyugatra fekvő, mintegy negyvenezer lakost számláló Szászfenes területén 6,3 kilométeren halad.

A metróvonalon 19 megálló épül. A megvalósíthatósági tanulmány szerint a nagyszabású projektet a nagy infrastrukturális beruházások program, a szállítási operatív program és az országos helyreállítási terv révén EU-s forrásokból, a román szállításügyi tárcától származó kormányzati forrásokból, valamint Szászfenes és Kolozsvár önkormányzatának saját forrásaiból finanszírozzák.