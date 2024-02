Pogány Induló és Lady Gaga ugyanarra esküszik

A popkirálynő, Lady Gaga 2009-es megaslágere, az Alejandro Vittorio Monti olasz zeneszerző Csárdás című darabjából tartalmaz elemeket. A dal a hegedű megszólalásával kezdődik, majd az énekesnő szomorú hangon elkezdi:

I know that we are young, and I know that you may love me, But I just can’t be with you like this anymore, Alejandro.