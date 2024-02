Nyolcvanévesen is dolgozik Eric Idle, hogy meg tudjon élni

A Monty Python és a Szent Grál szerzett igazi hírnevet Eric Idle-nek, aki a mai napig aktív, mivel másképp nem tudna megélni. Tavaly még a házát is el kellett adnia, olyan kevés pénze maradt – írja a Telegraph.

Nem értem, miért hiszik, hogy gazdagok vagyunk. A Python húsz éve volt nyereséges, most egy katasztrófa. Dolgoznom kell a megélhetésemért, ami nem egyszerű ennyi idősen

– fogalmazott egy korábbi X-posztjában.

Karrierje alatt ő maga is rendezett, az ő nevéhez fűződik a nagy sikerű Gyalog Galopp, amely annak idején elnyerte a legjobb musicalnek járó Tony-díjat is. A 2000-es évek elején is megjelent neves produkciókban, úgy mint, a Shrek 3., és a Monty Python Live (Mostly).

Keményen visszautasította a Netflixet

A pénzügyi problémákról a Netflix is tudomást szerzett, és felajánlotta a szenior színésznek, hogy készítenének egy dokumentumfilmet az életéről, amire azt reagálta: „B*sszák meg a dokumentumfilmek!”

Jól vagyok. Elfoglalom magam, írok, szóval azt csinálom, amit szeretek, és amiben a legjobb vagyok: ez az alkotás. 1963 óta ezt csinálom, tehát rengeteget tanultam, és remek mentoraim voltak

– fogalmazott.