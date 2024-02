830 millió forintnyi támogatást osztanak szét a szereplők között

A minisztérium közleménye szerint a kormány elkötelezetten támogatja az értékalapú, minőségi kulturális szolgáltatások megvalósítását.

A minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek számára kiírt pályázat ösztönözni kívánja a szervezeteket kulturális értékeink megóvására, azok minél szélesebb körű megismertetésére és átörökítésére, valamint új művészeti alkotások létrehozására.

A 830 millió forint keretösszegű felhívásra hat kategóriában jelentkezhetnek a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hatósági nyilvántartásba vett, minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek:

Budapest fővárosi színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek,

vidéki színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek,

szabadtéri színházak,

nemzetiségi színházak,

Budapest fővárosi zeneművészeti szervezetek,

továbbá vidéki zeneművészeti szervezetek.

A pályázatok beadási határideje március 16-a. A felhívások megtalálhatóak a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján. A benyújtott pályázatokról született döntést április 30-ig hozza nyilvánosságra a támogatáskezelő.

A nyári, szabadtéri színházak 2023-as finanszírozása és terveinek megvalósíthatósága a kései elbírálások miatt sokáig kérdés volt. Végül a megítélt támogatások alapján több szabadtéri színház is be tudta mutatni tervezett nyári programjait, ám olyanok is vannak, amelyek a mai napig nem tudják, miből fogják költségeiket fedezni – írtuk meg korábban.

A Gyulai Várszínház képviseletében Elek Tibor, az intézmény igazgatója akkor kérdésünkre elmondta, hogy mivel az állami támogatásokról szóló döntéseket később jelentették be tavaly, ezért ameddig nem kapják meg a támogatási pénzeket, önkormányzati kölcsönre van szükségük, a kiadásokat így fedezni tudják.

Elmondása szerint ez logisztikai probléma, de az is gond, hogy a 2023-ban elnyert, szűkös pályázati támogatások két évre szólnak, és nehéz okosnak lenni a felhasználást illetően.