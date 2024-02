Meghalt Snoop Dogg öccse

Negyvennégy éves korában meghalt Snoop Dogg testvére, Bing Worthington Jr. zenei menedzser. Worthington több, a rapper márkaneve alatt indított projektben, például a Dogg Records zenei cégben is közreműködött.

Snoop Dogg az Instagramon osztotta meg a halálhírt követőivel. A kaliforniai Orange megyei seriffhivatal – amely a terület kórbonctani hivatalát vezeti – megerősítette, hogy a férfi 44 évesen, február 15-én halt meg – írja az NBC News.

A halál oka a toxikológiai és a boncolási jelentés eredményéig függőben van

– közölte Frank Gonzalez őrmester.

Worthington a rapper ranglétráján felemelkedve turnémenedzser, majd vezető producer lett a bátyja becenevét viselő lemezkiadónál. A Vice-nak 2016-ban Worthington így nyilatkozott:

A csúcsra küzdöttem fel magam.

A lapnak azt is elmondta, hogy több olyan vállalkozásban is benne volt a keze, amelyet a bátyja márkaneve alatt indított el, köztük a gördeszkákat gyártó Snoop Dogg Board Companyban, valamint a Snoop Doggs nevű hot dog startupon is dolgozott.

Az így létrejött Dogg Records nevű kiadót összevonta a québeci székhelyű Urban Heat Legends kiadóval, amelynek vezetője Miguel Lopez volt. Lopez szerint a férfi nemrég családi vakációra ment Jamaicába, de már egy ideje nem lehetett elérni telefonon.

Worthington és Snoop édesanyja, Beverly Tate 2021-ben halt meg. A tragédia után a rapper öccse már nem volt önmaga, nagyon nehezen viselte anyja hiányát.