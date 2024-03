Hatalmas duplázásra készül a fiatal rapper

Halász Kolos, azaz Co Lee, telt házas koncerttel mutatta be A Program című nagylemezét március 1-jén az A38 fedélzetén. Az album debütálását két felvonásban is meghallgathatjuk, ugyanis március 2-án is beveszi a hajót.

Co Lee, az újgenerációs hiphop előadók egyik zászlóvivője új arcát mutatta meg a közönségnek, ugyanis az előző lemezéhez – és korábbi koncertjeihez – képest letisztultabb produkciót rakott össze, mégis visszaköszöntek a jól megszokott, teátrális elemek, amelyek Co Lee esszenciáját adják.

A dupla A38-as koncertek apropóját a DOÓR-ral közösen készített lemez bemutatása adta. A Program 2023 októberében, a Petőfi Nagylemez Program keretében látott napvilágot, ez Co Lee második magyar nyelvű nagylemeze.

Lemezről színpadra

A WAVY összművészeti kollektíva tagja, FRANKO melegítette a közönséget, aztán jött Co Lee, aki szó szerint kirúgta az ajtót: egy hatalmas bőröndből ugrott ki a színpadra, és kezdte meg a bulit A Program című dallal, majd sorban adta elő a lemez dalait, végül – stílszerűen – a Bőröndkísérővel zárta a sort. Live banddel, áthangszerelt, továbbgondolt dalokkal mozgatta meg a közönséget.

A szintén telt házas Kobuci Kert és Akváriumos élő zenekaros koncertek után az igazi rajongók már megszokhatták az újfajta, élő koncertélményt, aki azonban még nem tapasztalta meg a Co Lee Live Bandet, annak vérfrissítés lehetett az előadás, amit Kolosék nyújtottak. A felállásból fakadó hangzásbéli különbségek sokkal intimebbé és kézzel foghatóbbá tették a műsort, és az előadó is felszabadultabbnak tűnt a színpadon így, természetes valójában.

Teljes megújulás

Előző albuma, a Cirque de L’Homme cirkusz tematikával operált, ami a látványvilágra és a produkció módjára is hatott: a korábban fehérre mázolt pantomimesként rappelő Co Lee most a vizuális elemeket kicsit háttérbe szorította, smink nélkül, hétköznapi szettben jelent meg, és kőkeményen ráment a hangzásvilágra, ahogy azt korábban ígérte.



A vizuális variálás azonban nem nyomott bélyeget a showra, hiszen a rapper – már csak a színpadi jelenlétével is – felpörgette a közönséget, mi több: megvadította őket. A terem oldalán kis híján leszakadtak a lépcsők az ugráló fiataloktól és a tomboló szülő-gyerek duóktól. A küzdőtéren egy tűt nem lehetett leejteni, kivéve, amikor megnyílt a kör, és pogózó fiúk-lányok pattantak vissza egymásról, ami egy ilyen koncerten kihagyhatatlan.

Az est természetesen nem állt meg az új korong számainál, a Cirque de L’Homme dalait, valamint új single-jét, a Szex1-et is színre vitte.

A második felvonásban Beton.Hofi, Indigo és FRANKO is becsatlakozott egy-egy produkció erejéig.

A CDL lemez sokszor dzsesszesebb hangzásvilágú számokat termelt ki magából, mint A Program: a műfaji ugrás, a dalokból sugárzó üzenet és hangulat váltakozása azonban sokkal színesebbé tette a műsort. Co Lee ráadásul bejelentette új lemezét, az ősszel debütáló Promenade-ot is, amelyből két számot is elhozott a bulira.

Co Lee március 2-án is koncertet ad az A38 Hajón – az első bulihoz hasonlóan most is friss koncertélményt, vendégelőadókat (GLSCH) és kiadatlan zenéket ígér.

(Borítókép: Co Lee az A38 hajón 2024. március 1-jén. Fotó: Kenyeres Kristóf)