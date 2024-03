Márkó és Barna Síkideg ÉLŐBEN – Elveszni a mélygarázsban

Márkó és Barna legközelebb 2024. április 3-án lép majd fel, jegyek ezen a linken kaphatók.

A Facebook-help rovatban volt szó olyanról, aki használaton kívüli hörcsögnek keres házikót, volt, aki strucclábfuvarozásra szeretne szívességet kérni, de volt olyan is, akitől hidegtálat rendelni ugyan lehet, de elkészíteni már nem fogja. Márkó arról panaszkodott, miért van az, hogy amikor új lakásba költözik, akaratlanul is elkezd felhalmozni mindenfélét. Borzasztóan ideges attól, hogy amikor kinéz egy bútort online, az sosem úgy néz ki a lakásában, mint az áruházban. Aztán vannak azok a sznob barátai, akik olyan különleges, drága bútorokat vásárolnak, amiket csak poháralátéttel lehet használni. Barna saját bevallása szerint pont ilyen ember, még a lomtalanításból szerzett, megnyűtt bútoraira is úgy vigyáz, mintha nagyon értékesek lennének. Ezt speciel Márkó is tudja értékelni, hiszen ez a legfenntarthatóbb módja a lakásberendezésnek.

Más ízű dolgok

Barnát az idegesíti fel, amikor egy dolognak egy másik dologgal ízesített, harmadikféle íze van. Ilyen például az epresvattacukor-ízű fagyi vagy például a mentolosrágó-ízű nyalóka. De nem esik bele ebbe a kategóriába, mondjuk, egy puncsízű kóla, hiszen ott egy dolognak van másdolog-íze, ezért Barna szerint ez még nem elég idegesítő csavar. Márkó szerint például a tuttifruttiíz már önmagában sem létezik.

Barna szerint a banáníz is különválik a banántól, hiszen a mesterséges banáníz más ízű, mint egy banán. Barna tovább is vitte ezt a gondolatot, és azon gondolkodott, hogy vannak-e például óvodáskorú felnőttnek kinéző gyerekek.

Márkó például elmeséli, hogy róla azt mondják, úgy néz ki, mint egy rosszul kinéző harminchárom éves férfi.

Barnának van egy elég alapos papucsteoriája. Szerinte mindenkit be lehet azonosítani az alapján, hogy milyen papucsot hord. Van az az olcsó polifoampapucs, amire csálén rá van írva, hogy „Sports”. Az ilyen papucs általában az idő múlásával kitágul, és a lábfej, mint egy csúfosan kiöltött nyelv, kicsordul a papucs elején. Ilyesmit biztosan egy nagypapa hord. Aztán van a fehér klumpa, amin dekorlukak vannak felül, és biztos, hogy a viselőjének bőrkeményedése van. Az az ember, aki ilyen klumpát hord, biztos, hogy olyan munkát végez, amitől gyomorgörcsöd lesz. Van még a lábujjközös papucs, amit Márkó például kifejezetten szeret zoknival hordani.

Márkó mesélt arról, hogy milyen lehetetlen módokon szokott elveszni mélygarázsokban.

Minden egyes alkalommal, amikor megáll egy mélygarázsban, direkt előre megjegyzi az emelet számát, de amikor hazafelé menet keresi az autóját, nemhogy a szám nincs ott, de egy teljesen más jelölőrendszert talál a garázsban.

Márkó idegeskedett még azokon az emberek is, akik valamiért automatikusan lespoilerezik a filmeket másoknak, de volt még szó arról, amikor viszket az ember, de nem tudja megállapítani, hogy hol, vagy arról, hogy milyen idegesítő, amikor valaki végigkommentel egy színdarabot vagy egy filmet az ember mellett.

