Továbbrobog az RTL egyik vezető műsora

Úgy tűnik, hogy a nézők töretlen érdeklődéssel követik nyomon a hét „cápa” kishalakért folytatott csatározását. Az RTL honlapján azt írják, hogy a 18–49-es kereskedelmi célcsoportban a 25,6 százalékos közönségarányú, 298 ezres nézőszámú nyolcadik epizód (2024. 02. 25.) az év eddigi toplistáján az első legnézettebb adásként szerepel.

Az évad eddigi összes adása egyértelmű fölénnyel nyerte az idősávját a 18–49-es kereskedelmi célcsoportban,

így a kilencedik epizód is (2024. 03. 03.) 23,7 százalékos közönségaránnyal. Továbbá a 2024-es top 10-ben 7 Cápák között-adás is megtalálható a 18–49-es korcsoport körében.

Az új évadra való jelentkezés már elindult. Az RTL olyan bátor vállalkozókat vár, akik szeretnének jelentkezni az új évadba. A Cápák között hetedik évada április 28-án folytatódik.

Aki mást mond, az hazudik

Moldován András a Cápák között című műsorban a kendőzetlen őszinteségéről híresült el, és e szókimondósága miatt olykor a többi befektetővel is képes összeszólalkozni. Az üzletember a Fókusz stábjának arra is kitért, hogy szerinte nem a pénz boldogít, de ahogy fogalmazott, a pénzzel örömet tud szerezni magának és másoknak is.

Adni jó, örömet szerezni jó. Szép ruhában járni, meg szép repülőn utazni, meg szép szállodában lakni, meg szép kocsival menni. Ezek mind jók. Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen. Sajnos bárki, aki mást mond, az hazudik

– jelentette ki.

