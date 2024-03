Azahriah végleg külföld felé venné az irányt?

Sorra jelenti be külföldi koncertjeit Azahriah: egy hónapja posztolt először a 2024-es (fesztiválos) bulijairól, azóta pedig több európai fellépést is beharangozott rajongóinak.

Azahriah május 24-26. között a Puskás Arénában koncertezik, a realitás talaján maradva pedig kijelenthető, neki innen nem igazán van feljebb – már ami Magyarországot illeti. Három nap egyhuzamban az ország legnagyobb stadionjában. Lehet ezt überolni? Azahriah-fesztivált egyelőre azért mégsem rendeznek hazánkban…

Felvetődhet a kérdés, hogyan tovább: jövőre is kibérli három napra a stadiont, vagy új vizekre – távolabbi tájakra – evez? Úgy látszik, az utóbbi valósul meg.

Ausztria, Skócia, Spanyolország

Azahriah 2023 novemberében kóstolt bele a külföldi koncertezésbe, amikor tíz állomásos európai turnéra ment: Bécsben, Prágában, Varsóban, Berlinben, Kölnben, Manchesterben, Londonban, Párizsban, Zürichben és Münchenben adott telt házas koncertet.

Azahriah még februárban, a magyar fesztiválos bulijaival egy időben jelentette be, hogy 2024. június 14-én fellép az ausztriai Nova Rock Festivalon, majd nem sokkal ezután posztolta a közösségi médiában, hogy Skóciába is ellátogat: 2024. augusztus 11-én Edinburgh-ban veszi be a La Belle Angele nevű klubot, amely méltó helyszíne lehet a skóciai bemutatkozásnak (a klubban e sorok szerzője korábban már megfordult, innen a feltételezés).

Az előadó március 7-én az Instagram-sztorijában újabb bejelentést tett: 2024. szeptember 19-én Katalónia szívében, a barcelonai Razzmatazzban koncertezik,

a klub állítólag 2000 fő befogadására képes.

Azahriah tehát látszólag külföld felé vette az irányt, igaz, nem újabb turné keretében: most különálló koncertekkel készül a rajongóinak. Az előadó nemrég a JÓLVANEZÍGY műsorában beszélt Nagy Ádámnak arról, hogy az európai turnéjának közönsége 90 százalékban magyarokból állt, de ezt se negatívumként, se pozitívumként nem könyvelte el.

Igazából jobb volt így, mintha csak külföldiek lettek volna. Ha külföldi visszaigazolásra vártam, akkor néztem a pultot. Tudod, ha táncol a pultos, ő nyomja, akkor jó a zene

– fogalmazott Azahriah a videóban, aki egyébként magánemberként hatalmas élménynek élte meg a két héten át tartó utazgatást.

Mi várható?

Ami a folytatást illeti, az előadó új albuma – egyben harmadik magyar nyelvű nagylemeze –, a Skatulya I valószínűleg még az év első felében, a tripla Puskás előtt érkezik (tekintve, hogy korábbi nagylemezei, A ló túloldalán 2022 májusában, míg a Memento 2023. május 1-jén jelent meg). Az album első single-je, a mariana.árok február közepén került fel a zene- és videómegosztókra.

(Borítókép: Azahriah koncert a Strand fesztiválon, 2023. augusztus 24-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)