Ezen a hétvégén senki sem fog unatkozni, bőséges kínálatból válogathatunk

Egy csokorba szedtük a We Love Budapest hétvégi programajánlóját, amelyben filmnapok, nőnapra fókuszáló kulturális események és a Dolgozó anyává válni: visszatérés a munka világába című előadás is szerepel.

Március 9., szombat

Vendégségben a Walter Rózsi-villában

A Walter Rózsi-villa egy híres opera-énekesnő otthonaként egykor nagyszabású fogadások és díszes összejövetelek impozáns helyszíne lehetett. Március 9-én a primadonna egykori villájában ismét a vendéglátásé lesz a főszerep: az Onyx Alkotói Közösség tagjai a meghívottak három tematikus programra.

A kétórás programok során szó lesz a 2021-ben megnyílt Onyx Műhelyről, a városi tér inspirálta Metropolisz vacsorák koncepciójáról, a MOME hallgatói az étterem számára tervezett speciális tálalási tárgyak készítéséről. A kóstolás mellett bejárhatjuk a Walter Rózsi-villa tereit, így a tervezői gondolkodásmód hagyományai és kortárs formái is megszólalnak majd.

Barkóczi Noémi-lakáskoncert a Trafóban

Egy estére most bárki beköltözhet Barkóczi Noémiék közös lakásába. Egy olyan képzeletbeli albérletbe invitál a zenekar, ahol mindenki otthon érezheti magát, és ahol ezúttal a dalszövegek is életre kelnek. Ebben a miliőben visszaköszön az albérletek kopottas romantikája, a magányos, de olykor gyümölcsöző pillanatok, ahova bármikor betoppanhat egy látogató, csak úgy váratlanul. Március 9-én Barkóczi Noémiék egy különleges lakáskoncertet idéző hangulatot igyekeznek a Trafó színpadára varázsolni, ahová rendhagyó módon érkeznek a meghívott vendég előadók, így bekapcsolódva az este programjába. Így velük tart Hegedűs Józsi, Jónás Vera, Szalai Anna és Závada Péter is.

Women ’ s Day Pop-up

Nők napja alkalmából a Berberben három női vállalkozót hívtak meg egy laza szombati pop-up vásárra. A szokásos szőnyegdózis mellett csodás kerámiák, ékszerek, etikusan készült ruhák és kiegészítők közül válogathatunk március 9-én a DE_Ceramics, Kafi Folk és a Málna Jewellery jóvoltából.

Március 10., vasárnap

Dolgozó anyává válni: visszatérés a munka világába

A szülési szabadság utáni visszatérés a munka világába óriási változást jelent, így minél közelebb kerülünk a visszatérés időpontjához, úgy sokasodnak az aggodalmaink az új életszakasszal kapcsolatban. Milyen változások történnek, amikor megérkezik a dolgozó anya szerepe az életünkbe? Milyen kihívásokra számíthatunk ebben az időszakban? Miként tudunk tudatosan felkészülni a visszatérésre?

Többek közt ezekre a kérdésekre kaphatunk választ a Dolgozó anyává válni: visszatérés a munka világába c. előadáson, amelynek végén lehetőség lesz kérdéseket feltenni. A segítségünkre ebben a témában dr. Szijjártó Linda lesz, munka- és szervezet-szakpszichológus, a Mindsetland alapítója és két kisgyermek anyukája.

Oscar-nap a Művészben

Március 11-én 96. alkalommal díjazza az előző év legjobb filmjeit és filmeseit az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia. Nincs is jobb hangolódó program a gálára, mint a március 10-i Oscar-nap a Művészben, amikor 13 órától estig jelölt filmeket nézhetünk meg.

WAMP designvásár

Idén először március 10-én vehetünk részt a Néprajzi Múzeumban szervezett WAMP-on, ahol magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kis szériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

A WAMP a vásár mellett egy olyan közösségi hely, ahol találkozhatunk egymással, legyünk alkotók, vásárlók, fiatal, családos, kreatív érdeklődők vagy laikusok. A WAMP Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb ideje designnal foglalkozó magánkezdeményezése, és kiemelt hangsúlyt fektet az általa közvetített társadalmi felelősség- és értékvállalásra is: a fast fashion és a plázák ellensúlyozójaként egy fenntartható, emberközpontú alternatívát teremt havi rendszerességű vásáraival.