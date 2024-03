Az Oscar-házigazdák története majdnem olyan hosszú és változatos, mint a díjaké, ezt az Akadémia is vallja. A társműsorvezetőkkel együtt több mint hatvan ember – és egy rajzfilmfigura – volt már házigazdája az annuális díjátadónak, közülük huszonöten pedig többször is „lebonyolították” a gálát.

Az Oscar-díjátadó szervezői folyamatosan változtattak a formátumon és az elvárásokon, többször volt társházigazda, nagycsoportos műsorvezetés, de olyan év is, amikor egyáltalán nem volt, aki a gála élére álljon.

Az első években – mielőtt a televíziós közvetítések megváltoztatták volna a procedúrát – a házigazda feladatkörét általában az Akadémia elnöke töltötte be. Ez vezetett oda, hogy Frank Capra úgy nyerte el a legjobb film és a legjobb rendezés díját az Így élni jó című filmért, hogy közben ő volt az 1939-es ceremónia házigazdája is.

A komikus Bob Hope 1940-ben vállalta el először a show-t, és ezzel be is lőtte, hogyan is kell konferálni fel a gálát. Magasra tett a lécet, így nem meglepő, hogy Hope 1940 és 1978 között összesen tizenkilencszer volt az Oscar házigazdája vagy társ-házigazdája, azóta pedig Johnny Carsontól Jimmy Kimmelig, Whoopi Goldbergtől Amy Schumerig mindenki az ő példáját követi.

Többször szerepeltek

Akik legalább kétszer voltak házigazdák vagy társházigazdák:

Bob Hope: 19 alkalom (14 szóló, 5 másokkal)

Billy Crystal: 9 alkalom (szóló)

Johnny Carson: 5 alkalom (szóló)

Whoopi Goldberg: 4 alkalom (szóló)

Jack Lemmon: 4 alkalom (2 szóló, 2 másokkal)

Jimmy Kimmel: 3 alkalom (szóló)

Steve Martin: 3 alkalom (2 szóló, 1 másokkal)

Jerry Lewis: 3 alkalom (2 szóló, 1 másokkal)

David Niven: 3 alkalom (másokkal)

Kimmel visszatér

Idén ismét Jimmy Kimmel, a népszerű televíziós műsorvezető és komikus lesz a házigazda. Tavaly, a 95. Oscar-gálán már harmadszorra töltötte be ezt a pozíciót. Az Akadémia vezérigazgatója, Bill Kramer, valamint Janet Yang, az Akadémia elnöke szerint

Jimmy a tökéletes házigazda, aki segít nekünk díjazni a 95. Oscar-gála hihetetlen művészeit. A filmek iránti szeretete, az élő televíziós közvetítésben való jártassága és a globális közönségünkkel való kapcsolatteremtő képessége felejthetetlen élményt nyújt majd nézők millióinak világszerte.

Kimmel a 96. Oscar-gála házigazdájaként március 10-én tér vissza a képernyőkre.

És ha nincs senki?

De előfordult már, hogy a rangos díjátadó házigazda nélkül maradt, és helyette a műsorvezetőkre hárult a feladat. Akár az eredeti kiszemelt botrányai miatt, akár egyszerűen csak azért, mert az adott év producere úgy döntött, hogy lemond a hosztról.

Az első házigazda nélküli Oscar 1939-ben zajlott le. Harminc évvel később, 1969-ben a 41. gála ismét így ment, de 42. és 43. alkalommal sem vezette senki a műsort. Hivatalos indoklás sosem érkezett azzal kapcsolatban, hogy miért maradtak gazdátlanok ezek a műsorok.

A 61. díjátadón sem volt házigazda: 1989-ben Alan Carr, a Grease és a Grease 2 producere kapta meg az Oscar-gála rendezésének kiváltságát, ekkor döntött úgy, hogy nem lesz házigazda. Carr a műsorvezetőkre és az előadókra hagyatkozott. A műsor nyitójelenetében Rob Lowe énekelt a Hófehérkének öltözött Eileen Bowmannel – előadásuk ikonikussá vált.

A komikus Kevin Hart 2019-ben lett volna házigazda, amíg elő nem került egy régi homofób tweetje. Hart ultimátumot kapott: vagy nyilvánosan bocsánatot kér, vagy búcsút mond a feladatnak.

Hart úgy döntött, hogy lemond az eseményről, mondván, hogy a múltban már többször is elnézést kért a tweetek miatt, és nem látta értelmét, hogy újra megtegye. Ennek ellenére a Twitteren magyarázatot adott arra, hogy miért lép vissza, és valóban bocsánatot kért az LMBTQ közösségtől.

Aztán 2020-ban jött a pandémia, a díjátadó házigazda nélkül maradt, helyette több műsorvezető szórakoztatta a nézőket. Ez 2021-ben megismétlődött: Steve Soderbergh, az Oscar-gála producere szerint a COVID-19 lehetővé tette a producereknek, hogy kísérletezzenek a műsorral.

(Borítókép: Jimmy Kimmel. Fotó: Randy Holmes / Getty Images Hungary)