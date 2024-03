Banksy brit graffitiművész és politikai aktivista személyazonossága már régóta találgatások tárgya, azonban most kénytelen lehet felfedni valódi nevét, miután két műgyűjtő jogi lépéseket tett a művész ellen, amiért az nem volt hajlandó megerősíteni egyik híres képének eredetiségét.

Két műgyűjtő jogi lépéseket tett a Banksy Pest Control nevű cége ellen, miután a brit graffitiművész nem volt hajlandó megerősíteni a Monkey Queen művének eredetiségét, amely a néhai Erzsébet királynőt ábrázolja főemlősként – írja a The Guardian.

Nicky Katz és Ray Howse három éven keresztül próbált választ kapni, azonban mostanra elvesztették a türelmüket, és szerződésszegés miatt beperelték a Pest Controlt. A cég weboldalára hivatkoznak, amely szerint a cég eredetiségigazolást állít ki egyes alkotások esetében.

Banksy részben felaprított, Love is in the Bin című műve 2021-ben több mint 18,5 millió fontért kelt el egy árverésen. A Pest Controlt a művész 2008-ban hozta létre, miután hamisítványokat árultak műveiből az interneten.

Banksy valódi személyazonossága évtizedek óta rejtély. 2008-ban a Daily Mail azt állította, hogy a valódi neve Robin Gunningham, bár a művész ezt tagadta, és senki sem tudta egyértelműen összekapcsolni Gunninghamet és Banksyt. Ha ezt megtennék, az tönkretenné a művész misztikumát és a műveiért fizetett árat is.

A BBC riporterének adott 2003-as interjúja az egyetlen ismert eset, amikor elárulta keresztnevét. A felvételen, amely nemrég került elő, Banksyt megkérdezik, hogy az igazi neve Robert Banks-e, mire ő azt felelte, hogy „Robbie”.

A két műgyűjtő elmondta, hogy 2020-ban 30 ezer fontért szerezték meg egy nemrég elhunyt, elismert Banksy-gyűjtő hagyatékából a Monkey Queent, de úgy tűnik, hogy hiányoztak a kísérő dokumentumok.

Nicky Katzet felháborította a Pest Control hozzáállása, azt mondta, hogy csak azt szeretnék, ha a cég igazolná vagy cáfolná végre a kép eredetiségét.

Most már a jogi lépések jelentik az egyetlen lehetőséget. Bepereljük a Pest Controlt szerződésszegésért. Három évük volt arra, hogy megtegyék azt, amiért fizettem nekik, ami mindenféle szabvány szerint bőven elég idő a helyzet megoldására

– jegyezte meg. Hozzátette, hogy nagyon csalódott Banksyben, mivel lehetetlenné tette, hogy bárki is hitelesítse a művét a tanúsítványa nélkül.

Ha lenne egy Leonardo da Vinci-festményem, akkor egyszerűen elvinném egy szakértőkhöz, hogy megmondja, Leonardo da Vinci műalkotása-e, vagy sem. Banksy esetében, még ha van is szakértői vélemény, amely azt mondja, hogy a mű az övé, ha nincs rajta a Pest Control-tanúsítvány, akkor nem támaszkodhatsz arra a szakértőre

– mondta a műgyűjtő. A Pest Control megjegyezte, hogy a hitelesítési eljárásuk alapos és néha hosszadalmas, és sok ezer eredetiségigazolást állítottak már ki.