Sok színes programmal készül Budapest a hosszú hétvégén

A március 15. és 17. közötti napok egyben a hosszú hétvégét is jelentik, ezért csokorba szedtük a We Love Budapest ajánlóját mindazok számára, akik egy jó koncertre, vásárra vagy nemzeti ünnepi programra vágynak.

Március 15., péntek

Március 15. a Budavári Lovardában

Ingyenes családi programokkal vár a Nemzeti Hauszmann Program keretében újjáépült Lovarda. Az eseményen ünnepi kokárdákat, gurigalovacskákat, csipeszhuszárokat és huszárbajuszokat készíthetünk, valamint részt vehetünk toborzó harangjátékon és huszár hajszán is. Lesz emellett zenés stand-up est, improvizációs előadás, több izgalmas kiállítás, fegyver- és harcászati bemutató, de budai vársétára is lehet jelentkezni.

Ünnepi programsorozat a Magyar Nemzeti Múzeumban

A Magyar Nemzeti Múzeum ingyenes programokkal vár bennünket három napon át, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján.

Minden korosztály válogathat az izgalmas programok között: a gyerekeket kézműves-foglalkozások, alkotóprogramok, múzeumi játéktér saját fejlesztésű és a történelmet megidéző játékokkal, színezősarok, kincskereső programok, filmvetítések várják, míg a felnőtteket tematikus tárlatvezetések, épületséták, zenetörténeti tárlatvezetések. Ingyenesen látogatható a múzeum valamennyi kiállítása, és a Múzeumkertben láthatjuk kiállítva azt a követ, épületdarabot, amin Petőfi 1848-ban elszavalhatta a Nemzeti dalt.

Gyermekvasút nyomában

Március 15-én, pénteken vehetünk részt idén is a Gyermekvasút nyomában 20 km teljesítménytúra nappali változatán. A rajt 8 óra és 10 óra között lesz a Széchenyi-hegy állomáson, és a Hűvösvölgyig, a Gyermekvasutas Otthonépületig tart. A teljesítendő táv 20 kilométer, melyet 7 óra szintidő alatt kell teljesíteni.

Az útvonal érinti a Gyermekvasút minden állomását, valamint a környék főbb látványosságait – a Normafa-lejtő környékét, a János-hegyi Erzsébet-kilátót, a Nagy-Hárs-hegyi Kaán Károly-kilátót és a hűvösvölgyi Nagyrétet.

Bérczesi Róbert szólókoncert

Bérczesi Róbert gitáros-énekes immáron több mint harminc éve foglalkozik dalszerzéssel. A Hiperkarma frontembere regénybe illően kalandos pályafutása során sokakra volt, és valószínűleg még lesz is óriási hatással. Az a senki máséval össze nem téveszthető zene- és szövegvilág, ami Robi sajátja, tökéletesen tükrözi az élethez való teljesen egyedi hozzáállását és gondolkodásmódját. Március 15-én pedig szólókoncertet hallhatunk tőle az Akvárium Klubban.

Március 16., szombat

Terasznyitó hétvége a Terezában

A jó idő érkeztével március közepén a Tereza ismét megnyitja a teraszuk kapuit a hétvégékre, ahol a szabad ég alatt, borostyánok zöld ölelésében hódolhatunk a mexikói konyha ikonikus fogásainak. Március 15. és 17. között élő zenével, izgalmas Tex-Mex fogásokkal és kedvenc Margaritáinkkal várnak.

KATTT: DJ Love (UK)

Eljött az idei év első tavaszi Turbinája, szokásosan a teljes házban, amelyen március 16-án vehetünk részt. A klubszobában Adis is Ok, Vedat & Ogulcan Eki táncoltat, míg nagyteremben a hazai haverok, Kiqo, Baeker, CRB, Cry Later és a brit fenevad, DJ Love hozzák a forró talpalávalót.

Lóci játszik X. születésnap

Egy igazi, öltönyös gálakoncert keretein belül ünnepelhetjük meg a Lóci játszik elmúlt 10 évét. Maratoni hosszúságú műsorral készülnek a fiúk, mely 2024-ben kezdődik, és a végén eljutunk 2014-be, a zenekar megalakulásának pillanatába. Lesznek ebben a történetben díjak, sztárvendégek, nosztalgikus könnyek és tombola is.

Március 17., vasárnap

Medveébresztő a Medveotthonban

Március 17-én, vasárnap egész napra extra programokkal készülnek a veresegyházi Medveotthonban a család aprajának-nagyjának. Lesz állati séta szakértői vezetéssel, látványetetés ormányos és mosómedvékkel és bemutató a nagyragadozókkal.

David Helfgott (AU)

Március 17-én a világhírű ausztrál zongoraművész, David Helfgott ismét visszatér Budapestre, ezúttal a Dohány utcai zsinagógában ad koncertet.

Az est középpontjában olyan kivételes, halhatatlan művek állnak, mint például Chopin bensőséges és érzelmekkel teli Ballade No 1 G-mollban, az örökké aktuális Ballade No 4 F-mollban, mely garantáltan borzolgatja a szenvedélyt és a lelket. Liszt Ferenc lenyűgöző Ballade No 2 B-mollban alkotásán keresztül betekintést nyerünk zongorajáték mesterfokába, míg az Un Sospiro című etűdje a szerelem káprázatát eleveníti meg.

Merch Fesztivál

Március 17-én, vasárnap egy gigantikus merchvásárt tartanak a Turbina teljes házában, ahol ismert zenekarok, fesztiválok, klubok és más zenei szervezetek árulják együtt az idei és korábbi években készített merch termékeiket. A kapu nyitva áll a rajongók, a szakma és a sajtó előtt egyaránt. A vásárt koncertek és beszélgetések kísérik, és a szervezők készülnek még second hand merch-turkálóval, újrahasznosított merchekkel, merchkészítő-workshoppal, és szitázni is lehet majd.