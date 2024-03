A nagy napra ugyan kicsit várni kellett, de immár hivatalosan is bemutatták Puzsér Róbert Metafizika című könyvét. A több mint egyórás beszélgetésen kemény mondatok is elhangzottak, de azért nevetni is lehetett. Akik nem tudtak személyesen jelen lenni, azoknak jó hír, hogy az estről az Index felvételt készített.