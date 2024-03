Benedict Cumberbatch Budapestre érkezett

Sherlock Holmes megformálójának viaszmása Bécsből érkezett a Dorottya utcába, 2024. március 21-től pedig néhány hónapig biztosan ott is marad. Cumberbatch figurájának ünnepélyes átadásán az Egyesült Királyság nagykövetsége, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara, valamint Cumberbatch állandó magyar hangja, Simon Kornél is részt vett.

Az angol színészt a legtöbben Sherlock Holmesként, illetve a marveles Doctor Strange-ként ismerhetik.

Cumberbatch egyike a legkeresettebb brit színészeknek, akire a rendezők előszeretettel osztanak intelligens, felsőosztálybeli úriemberszerepeket a megjelenése és markáns hangja miatt

– írják a lapunkhoz eljuttatott sajtóanyagban. Ő a főszereplője Wes Anderson Henry Sugar csodálatos története című alkotásának is, amely a legutóbbi Oscar-gálán szobrocskát nyert a legjobb rövidfilm kategóriában.

Ő is dolgozott a szobron

A viaszfigurák hónapokon át készülnek a London melletti speciális műhelyben, kézművesek, művészek és egyéb szakemberek bevonásával, sokszor pedig maga az alany is együttműködik a stábbal: így tett Cumberbatch is, aki néhány hajszálat is felerősített figurája fejére.

A színész figuráját brit hangulatú eseményen avatták fel, amelyen részt vett Paul Fox, az Egyesült Királyság nagykövete, valamint a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara is.

„A viaszmás egy fotel karfáján ül, így a látogatók leülhetnek mellé, valamint kipróbálhatják az interaktív paneleket is. Cumberbatch 2015-ben a néhai II. Erzsébet királynőtől vehette át a Buckingham-palotában a Brit Birodalom érdemrendjének parancsnoki fokozatát. Az indoklás szerint az előadó-művészetekben végzett kiemelkedő munkájáért és jótékonysági tevékenységéért érdemelte ki az elismerést.”

Igazi brit úriember

Benedict Cumberbatch filmes szerepei mellett egyébként gyakran vállal színpadi munkákat is, jellegzetes hangját pedig előszeretettel kölcsönzi videójátékoknak, dokumentumfilmeknek, reklámoknak és rádióműsoroknak is.

Első találkozásomra Benedict Cumberbatchcsel egy forró nyári napon került sor a szinkronfilmstúdióban. Egy rovarcsípés miatt nem tudtam állni, ezért egy bárszéken ülve dolgoztam, és a légkondicionáló is elromlott. Nehéz kezdés volt, de örülök, hogy azóta folyamatosan én adhatom a színész hangját. Ő egy tökéletes, precíz művészi gépezet, aki a távolságtartást is tökélyre fejlesztette. Személy szerint a Kódjátszma a kedvenc filmem tőle

– fogalmazott a közleményben Simon Kornél.

„Benedict figurájának érkezése és a különleges világ, amit köré teremtettünk, újabb bizonyítéka annak, hogy nálunk mindig történik valami izgalmas. Cinema Kávézónk egyedülálló, 130 négyzetméteres LED-falának köszönhetően egy gombnyomásra angol könyvtárszobát varázsoltunk a helyszínre, hogy vendégeink autentikus környezetben fotózkodhassanak ezzel az igazi brit úriemberrel” – mondta el Óhidi Zsuzsanna, a Madame Tussauds Budapest operatív igazgatója.

(Borítókép: Madame Tussauds Budapest)