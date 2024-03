Törött bokával is játszik és rendez a Nemzeti Lovas Színházban Pintér Tibor (Tenya), aki több mint tíz éve dolgozik együtt párjával, Ilyés Jeniferrel. Munkakapcsolatból hat évvel ezelőtt lett szerelem, azóta szinte sülve-főve együtt vannak. Hivatásukból adódóan gyakran csókolnak meg mást is a színpadon, de ez őket nem zavarja, mint mondják, óriási köztük a bizalom. Hogy szerelmespárként milyen a közös munka, arról a Mokka stábjának meséltek.

A Nemzeti Lovas Színház igazgatója öt héttel ezelőtt sérült meg a jubileumi gálaműsorukon. Az első előadás közben elengedett alatta egy fémszerkezet, így lezuhant, és eltörte a bokáját.

Elmondása szerint ennek ellenére végigjátszotta az előadást, és valószínűleg az adrenalin miatt nem érzett nagy fájdalmat, bár érezte, hogy valami nagy baj van. Az előadás után azért elmentek a baleseti sebészetre. És bár még pár hétig gipszben lesz a lába, sérülten is hajthatatlan: igazgat, rendez, színészkedik. Jelenleg a Szilaj II. darabot próbálják, amelyben párja, Jenifer is játszik.

A színházi világban nem ritka, hogy kollégák egymásba szeretnek. Tenya és Jenifer sokszor játszanak együtt, de van, hogy Pintér rendezőként van jelen, és párját instruálja. Ilyenkor mindketten a feladatukra koncentrálnak, a szabályokat Jeninek pedig duplán be kell tartania.

Ha a rendező beszél, instrukciót ad, akár jobbító szándékkal, akár lepörkölő szándékkal, és ha ez rá vonatkozik, akkor is ugyanolyan alázatosan kell viselkednie. Azt is elmondtam neki, hogy csak akkor kap főszerepet, ha megtanul jól lovagolni, emiatt ő megtanult kitűnően lovagolni

– vallott kapcsolatukról a színész-rendező. A színésznő a kapcsolatát Tenyával az elején nehezebben vállalta fel a társulat előtt, félt, hogy kollégái mit szólnak majd a kapcsolatukhoz.

Pintér Tibor tapasztalatból mondja, hogy egy színpadi csók nincs akkora hatással az emberre, hogy ebből probléma adódjon a párkapcsolatában. Ő úgy hiszi, hogy a bizalom a kulcsa annak, hogy a kapcsolatuk mind a magánéletben, mind a munkában jól működik.

Össze lehet olvasztani a magánéletet az elhivatottsággal, akár gyerekkel, akár száz gyerekkel, akár egy családdal, mert ez egy dinasztiális családi kérdés, amiből nem is kell hogy kilógjon akár egy gyerek. Tehát ha Jenivel lesz gyermekünk, erre fogom őt is biztatni

– mondta Pintér. Úgy érzi, hiába van köztük húsz év korkülönbség, Jenifer az, akivel kiegészítik egymást, és a közös munkának is több az előnye, mint a hátránya. „Még mindig mentoromnak tartom a Tenyát, mert hiába a párom, én akkor is felnézek rá mint igazgatóra, mint rendezőre, és tisztelem a munkásságát” – nyilatkozta a Mokkának Jenifer.

A Nemzeti Lovas Színház igazgatója idén ünnepelte 50. születésnapját. Elégedett az életével, hiszen van két gyönyörű gyermeke és egy szerető párja.

Nagyon köszönöm Jeninek azt az odaadást, segítséget, hogy tényleg, a törött lábam ellenére is mindent megold. Az otthoni, magánéleti helyzetekben is segít, süt-főz, mindent, amit ilyenkor egy párnak, egy nőnek meg kell tennie, azt ő megteszi. Sőt, túl is teljesíti, hiszen este egyelőre fűtetlen lovardában próbálunk, csak a közönség miatt fűtünk. Azért ez is embert próbáló