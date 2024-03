Budapest ezen a téren kenterbe veri a nagyvárosokat

Nincs is jobb, mint nyaralás közben egy jó könyvet olvasni. A weloveholidays.com összeválogatta a legjobb úti célokat az irodalom szerelmeseinek. A rangsor elkészítéséhez ötvenegy európai helyszínt értékeltek, és öt különböző tényező mentén hasonlították őket össze: a városokban található könyvesboltok, valamint a nyilvános könyvtárak számát és értékelését nézték meg, illetve összevetették a Mappit.net (könyvek helyszíneit beazonosító oldal − a szerk.) által felsorolt, egyes területeken játszódó sztorik számát is.

A dobogósok: London, Párizs, Athén

A könyvmolyok legfőbb úti célja az Egyesült Királyság irodalmi fővárosa, London. 164 könyvesboltjával és 157 nyilvános könyvtárával a ködös Albion valóságos kánaán, ha az ember elmerülne egy jó könyvben.

Az angol metropoliszban nemcsak üzletek, de kiállítások is várják az irodalom iránt érdeklődőket, ráadásul ott a British Library, ahol ősrégi ritkaságokat is megcsodálhatnak az érdeklődők. Ha azonban a turista el is merülne a sztorikban, érdemes ellátogatnia a Sherlock Holmes Múzeumba (Baker Street 221B), a Charles Dickens Múzeumba (Doughty Street 48) vagy Shakespeare színházába, a Temze parti Globe-ba.

Vállalkozó szelleműek pedig lekövethetnek olyan regényeket, mint a Mary Poppins, a Twist Olivér, az Egy fiúról, a Paddington 16:50.

A költők városa, Párizs kaparintotta meg az ezüstérmet. A 117 könyvesboltnak és 103 nyilvános könyvtárnak köszönhetően a könyvek szerelmeseit is elkényezteti a francia nagyváros. Az Amerikai Könyvtárat mindenképpen érdemes meglátogatni, lévén Európa legnagyobb angol nyelvű kölcsönkönyvtára. A Francia Nemzeti Könyvtárat gyakran emlegetik a világ egyik legszebbikeként, így oda is érdemes lehet benézni.

A Szajna mentén a legendás Shakespeare and Company könyvesbolt található, amelyet irodalmi sztárok, Ernest Hemingway és James Joyce is meglátogattak, sőt F. Scott Fitzgerald és T. S. Eliot is otthonának nevezte valaha Párizst, így az ő emléküket is őrzi a város. Ami pedig az itt játszódó regényeket illeti:

Victor Hugo kódex hosszúságú könyvei, A párizsi Notre-Dame és A nyomorultak is a francia fővároshoz köthetők.

Az európai mitológia bölcsője, Athén ideális hely minden, az ókori és modern irodalom iránt érdeklődő számára. A 167 könyvesboltnak és 32 nyilvános könyvtárnak köszönhetően a görög főváros kapta a harmadik legjobb értékelést.

Platón Akadémiájától kezdve az Akropoliszig, a hellén főváros számtalan irodalmi művet ihletett az évszázadok során, olyanokat mint: Max Frischtől a Homo Faber, Stephen Frytól a Mítosz vagy Fejős Évától az Athén, végállomás. A görög Nemzeti Könyvtár egy impozáns és gyönyörű épület, ahol több mint egymillió könyvet tárolnak. A Zonar’s Café az 1930-as években számos híres külföldi írót vendégelt meg, Jorge Luis Borgestől Evelyn Waugh-ig és Henry Millerig.

Budapest az elsők között

A lista negyedik helyén az ír főváros, Dublin végzett. Az UNESCO 2010-ben az irodalom városává nyilvánította: 84 könyvesbolttal és 113 nyilvános könyvtárral rendelkezik, ráadásul élénk irodalmi életet zajlik itt, amely az ír hagyományok előtt tiszteleg.

A városhoz köthető Oscar Wilde, Bram Stoker és Jonathan Swift munkássága is.

Az érdkelődők James Joyce Ulysses című regényének főhőse, Leopold Bloom nyomába eredhetnek. Természetesen egyetlen könyvbarát sem hagyhatja el a várost anélkül, hogy ne látogatná meg a híres Trinity College Könyvtárat, amely hatmillió könyvnek ad otthont, köztük a kellsi kódexnek is. (Az Index februárban kulturális körképet készített Dublinról. A cikkben a Joyce-sétáról és a Trinity-ről is szó esett, az írást ide kattintva olvashatja el).

Ötödik helyen Bécs foglal helyet. Az osztrák főváros a történelem, a kultúra és az irodalom bájos keverékét kínálja. 145 könyvesboltjával és 12 nyilvános könyvtárával hangulatos, de kulturált légkört nyújt a könyvrajongóknak, akik gyönyörű boltokban vásárolhatnak. A város évszázados kávéházi kultúrája tökéletes környezetet kínál az olvasáshoz.

A lista hatodik helyére Budapest is felkerült.

A város irodalmi atmoszférájára a XIX. század végi és XX. század eleji híres írók és értelmiségiek kávéházi kultúrája hatott. A kutatás szerint a turista többet megtudhat Magyarország irodalmi örökségéről, például Petőfi Sándorról, amihez a Petőfi Irodalmi Múzeumot érdemes felkeresni. Mi azért ajánljuk még az építészetileg is izgalmas Széchényi Könyvtárunkat és az ugyancsak gyönyörű Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat; nem beszélve kávéházainkról, mint a Centrál, a Hadik vagy a New York.

Számos külföldi szerző regényében is feltűnik a magyar főváros, ilyen a Bourne öröksége (Eric Van Lustbader), a Láthatatlan híd (Julie Orringer) és az Őrület (Alistair Maclean) is.

Budapest után Berlin, Szófia, Zágráb és Vilnius következik, de olyan nagyvárosok is hátrébb végeztek, mint Lisszabon, Madrid, Varsó, Kolozsvár vagy Barcelona.

(Borítókép: Shakespeare and Company. Fotó: John van Hasselt / Corbis / Getty Images)