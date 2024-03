Elszerette mások férjét, a végén mégis egyedül maradt

Kevesen tudják, hogy Elizabeth Taylor – bár tősgyökeres amerikai volt – Londonban született, 1932. február 27-én, és egészen hétéves koráig ott is élt, csak a II. világháború kirobbanása miatt költöztek vissza az Egyesült Államokba. Elizabeth édesanyja maga is színésznő volt, de a családja kedvéért felhagyott vele. Gondolhatnánk, hogy az ő ötlete volt Lizt elvinni a Universal Stúdió castingjára, de valójában egy családi barát tanácsolta nekik.

Válása után kilenc nappal más felesége lett

Természetesen ott azonnal felfedezték a kislányt. Nemcsak szépségét, de tehetségét is. 1942-ben debütált a There's One Born Every Minute című filmben, ám az igazi népszerűséget a Lassie hazatér hozta meg neki. Ettől fogva nem is volt megállás, egyik forgatás követte a másikat.

És ezt elmondhatjuk a szerelmi életéről is: egyik kapcsolatból lépett a másikba, és gyakorlatilag minden kedveséhez hozzá is ment. Nyolcszor házasodott, de valójában csak hét férje volt, mert Richard Burtonnek kétszer is kimondta az igent. Románcuk legendás volt. Mindketten házasságban éltek, amikor összesodorta őket az élet a Kleopátra forgatásán. Gyakorlatilag szerelem volt első látásra, a stáb csak annyit vett észre, hogy a két színész nem eljátssza, hanem megéli szerepét.

Óriási botrány lett belőle, már csak azért is, mert Taylor negyedik férjét, Eddie Fischert egy kolléganőjétől, Debbie Reynoldstól szerette el. Fischer a válása után 3, 5 órával már nőül vette Taylort, de a történelem szinte megismételte önmagát, mert amikor Taylor vált el Fischertől, rá kilenc napra már Burton felesége volt. Első házasságuk tíz évig tartott, majd egy év szünet után ismét egymás mellett kötöttek ki, de ez a frigy már csak egy évet bírt.

Nem vette át az Oscar-díjat

Burton után még kétszer ment férjhez, de senkivel sem volt olyan hosszú kapcsolata, mint az angol színésszel. Ám nemcsak a szerelmük volt erős, szakmailag is sokat kaptak egymástól, kezdve a már említett Kleopátrától a Makrancos hölgyig – összesen tizenkét filmet forgattak együtt. A Nem félünk a farkastól című drámáért Liz Taylort Oscarra jelölték, ám Burtont nem, ezért egyikük sem jelent meg a gálán. Igaz, addigra Taylornak már volt otthon egy arany szobra, a Modern kaméliás hölgy főszerepéért.

A férfiak mellett az ékszerekbe is szerelmes volt, nagyon komoly gyűjteménye volt gyémántokból. Azonban egy percig se gondolkodott, ha valahol segítségre volt szükség. Megesett, hogy eladta egy ékszerét, és annak árából kórházat építtetett Afrikában. De létrehozott AIDS-alapítványt és rászorulókat támogató szervezetet is.

Másokért élt

Bár négy gyerekétől tíz unokát kapott, és négy dédunokája is volt, Liz Taylor élete utolsó tizenöt évében egyedül élt. Filmeket sem nagyon vállalt, csak egy-két kisebb szerepben tűnt fel – igaz, ebben közrejátszott az is, hogy kerekesszékbe kényszerült. 79 éve alatt több mint száz műtétet hajtottak végre rajta, nem egyszer került a halál közelébe. 2011. március 23-án a kaliforniai Cedars-Sinai kórházban hunyt el.

Kvízünkben tesztelheti, mit tud ikonikus színésznőről.

(Borítókép: Elizabeth Taylor. Fotó: Archive Photos / Getty Images)