Nyáry Krisztián megosztotta az elkaszált Petőfi-filmjük szinopszisát

Azt lehetett tudni, hogy többeket is foglalkoztatott Petőfi Sándor élete, különös tekintettel a tavalyi emlékévre. Így aztán nem egy szinopszis és forgatókönyv készült róla és a ’48-as szabadságharcról. Ám ezek valamiért sorra elbuktak, majd jött a Most vagy soha! Nyáry Krisztián azonban most mindenki számára elérhetővé tette közösségi oldalán azt a tervezetet, amelyet Bereményi Gézával együtt írt.